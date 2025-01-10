Animalistas advierten que la puesta en marcha de la Ley Esterilizar Salva tiene un retraso de ocho meses

Animalistas se congregaron el martes, 30 de septiembre, a las afueras del Ministerio de Ambiente, para exigir la reglamentación de la Ley 2374 del 2024 “Esterilizar Salva”, que fue aprobada por el Congreso de la República hace 17 meses y debía ser puesta en marcha el 12 de enero.

De acuerdo con la senadora animalista Andrea Padilla, que presentó el proyecto, “esta norma ordena poner en marcha el Programa Nacional de Esterilización de gatos y perros en todo el país, considerado un hito en la política pública de protección animal”, debido a que el Gobierno debía asumir los gastos de las intervenciones.

En respuesta, la senadora Padilla, que convocó a defensores de los derechos de los animales “radicó una acción de cumplimiento” y llegó a un acuerdo con la cartera de Ambiente.

No iniciar con el proyecto a tiempo habría permitido que miles de perros y gatos nazcan en las calles:

Padilla, “acusó a la entidad de dilatar la puesta en marcha de la ley, mediante excusas y trámites innecesarios, mientras todos los días nacen en las calles del país cientos de gatos y perros que engrosan las cifras de animales enfermos, moribundos, hambrientos y víctimas de violencias”.

Y es que, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP) una gata y su descendencia pueden tener hasta 28.812 gaticos y, en el caso de una perra y su descendencia la cifra puede llegar a los 50.000 cachorros en el mismo periodo.

Plantón habría ayudado a la puesta en marcha de la Ley:

A través de un comunicado de prensa, la senadora celebró que la presión ciudadana hubiera surtido efecto y es que, “funcionarios del Ministerio de Ambiente se comprometieron públicamente, en medio de la protesta, a publicar el borrador del decreto reglamentario el 15 de octubre, y a destinar 25.000 millones de pesos para iniciar la implementación del programa de esterilización en municipios de categorías 5 y 6”.

Además, “recordó que el presidente Gustavo Petro suscribió, en campaña, un compromiso que incluía la política de esterilización”.