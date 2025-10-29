Aprobada la 'ley Empatía': colegios públicos y privados educarán sobre protección animal en el país

Colombia avanza en materia legal para velar por el bienestar y los derechos de los animales en el país, quienes son considerados como seres sintientes. Por esto, hoy se llevó a cabo la aprobación, durante el tercer debate en la plenaria del Senado, la ley Empatía, radicada por la senadora Andrea Padilla.

¿Qué es la ley Empatía y qué busca?

Esta ley tiene como objetivo reconocer e integrar el enfoque de la protección y el bienestar animal a los proyectos ambientales escolares, proyectos ciudadanos de educación ambiental y comités interinstitucionales de educación ambiental, en el marco de la política nacional de educación ambiental.

De esta manera, la ley Empatía busca que los Ministerios de Educación, Ambiente y Desarrollo Sostenible brinden orientaciones para que se reconozca e integre el enfoque de la educación para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres.

Los estudiantes de educación media, de establecimientos públicos y privados, podrán prestar su servicio estudiantil obligatorio en actividades y establecimientos de protección y bienestar animal.

Se tendrá que realizar una evaluación y un reconocimiento del bienestar animal por medio de actividades pedagógicas que fomenten la protección y bienestar animal.

También, los entes territoriales tendrán que delegar un funcionario con competencia en asuntos de protección animal para que haga parte de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental.

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional creará la red nacional de docentes para la educación ética animal con el objetivo de estudiar, intercambiar, evaluar, actualizar y definir estrategias que contribuyan a la educación en bienestar y protección animal.

Educación y empatía para las nuevas generaciones

La senadora Andrea Padilla tomó sus redes sociales para exaltar la importancia de la educación animal dentro del contexto social actual que, cada día más, reconoce la importancia por el respeto y la sana convivencia con estos seres.

“Lo que buscamos es que los chiquitos, niñas, niños y adolescentes se conviertan en seres humanos empáticos, justos y compasivos con todas las formas de vida. De esto se trata la vida, de ayudarnos mutuamente para estar más felices, tener más bienestar y un mundo más bonito y justo”, manifestó la senadora.