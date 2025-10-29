CANAL RCN
Colombia

Aprobada la 'ley Empatía': colegios públicos y privados educarán sobre protección animal en el país

Esta nueva ley busca que se integre el enfoque de protección, bienestar animal y conservación de la biodiversidad en todos los colegios del país.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
05:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia avanza en materia legal para velar por el bienestar y los derechos de los animales en el país, quienes son considerados como seres sintientes. Por esto, hoy se llevó a cabo la aprobación, durante el tercer debate en la plenaria del Senado, la ley Empatía, radicada por la senadora Andrea Padilla.

Perrita de catorce años es rescatada tras ser golpeada por su tenedor en un conjunto de Bogotá
RELACIONADO

Perrita de catorce años es rescatada tras ser golpeada por su tenedor en un conjunto de Bogotá

¿Qué es la ley Empatía y qué busca?

Esta ley tiene como objetivo reconocer e integrar el enfoque de la protección y el bienestar animal a los proyectos ambientales escolares, proyectos ciudadanos de educación ambiental y comités interinstitucionales de educación ambiental, en el marco de la política nacional de educación ambiental.

De esta manera, la ley Empatía busca que los Ministerios de Educación, Ambiente y Desarrollo Sostenible brinden orientaciones para que se reconozca e integre el enfoque de la educación para la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres.

Los estudiantes de educación media, de establecimientos públicos y privados, podrán prestar su servicio estudiantil obligatorio en actividades y establecimientos de protección y bienestar animal.

Se tendrá que realizar una evaluación y un reconocimiento del bienestar animal por medio de actividades pedagógicas que fomenten la protección y bienestar animal.

También, los entes territoriales tendrán que delegar un funcionario con competencia en asuntos de protección animal para que haga parte de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental.

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional creará la red nacional de docentes para la educación ética animal con el objetivo de estudiar, intercambiar, evaluar, actualizar y definir estrategias que contribuyan a la educación en bienestar y protección animal.

Video captó el momento exacto en el que un hombre asesinó con un cuchillo a un perrito en Barranquilla
RELACIONADO

Video captó el momento exacto en el que un hombre asesinó con un cuchillo a un perrito en Barranquilla

Educación y empatía para las nuevas generaciones

La senadora Andrea Padilla tomó sus redes sociales para exaltar la importancia de la educación animal dentro del contexto social actual que, cada día más, reconoce la importancia por el respeto y la sana convivencia con estos seres.

“Lo que buscamos es que los chiquitos, niñas, niños y adolescentes se conviertan en seres humanos empáticos, justos y compasivos con todas las formas de vida. De esto se trata la vida, de ayudarnos mutuamente para estar más felices, tener más bienestar y un mundo más bonito y justo”, manifestó la senadora.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

Alias El Viejo, el eslabón clave del magnicidio de Miguel Uribe, enviado a la cárcel por cuatro delitos

Pacto Histórico

Reunión del Comité Político del Pacto Histórico decidirá cabeza de lista al Senado

Procuraduría General de la Nación

Caso Enerca SA: amplían la denuncia y revelan detalles sobre una presunta irregularidad

Otras Noticias

Secretaría de Hacienda

Embargan cuentas y bienes a 25.000 personas por multas de convivencia: así deben pagar

La Secretaría de Hacienda de Bogotá ejecutó más de 25.000 embargos por multas de convivencia no pagadas. Portar armas, colarse en TransMilenio o desacatar a la autoridad, entre otras infracciones.

Selección Colombia Femenina

La Selección Colombia Sub-17 quedó eliminada del Mundial tras ser goleada por Japón: resumen y goles

¡Fin del sueño! La Selección Colombia Sub-17 quedó eliminada del Mundial con goleada de Japón 4-0. Vea los goles y el resumen.

Redes sociales

La Mansión de Luinny: ¿dónde y a qué hora ver a los participantes?

Superintendencia de Salud

Nombramiento de Bernardo Camacho en la Supersalud genera polémica por su relación con la Nueva EPS

Venezuela

Militares venezolanos confirman la incautación de material bélico y panfletos del ELN en campamentos fronterizos