VIDEO | Camioneta se prendió en llamas en plena avenida Boyacá: su dueño quedó sin su herramienta de trabajo

Momentos de tensión se vivieron en la avenida Boyacá, luego de que una camioneta se incendiara de manera repentina mientras se movilizaba por esta importante arteria de la ciudad.

La emergencia ocurrió en el sentido norte hacia el sur, cerca de la calle 116, donde en cuestión de minutos el vehículo terminó envuelto en llamas. El hecho provocó un fuerte represamiento vehicular, afectando la movilidad de cientos de conductores que transitaban por el sector.

Las imágenes registradas en el lugar muestran la gravedad del incidente: el automóvil terminó completamente carbonizado, sin que prácticamente se pudiera rescatar ninguna de sus partes.

Camioneta se prendió en llamas en plena avenida Boyacá

Según relató el conductor, el incendio se produjo de manera completamente inesperada. El hombre explicó que mientras transitaba por la avenida el vehículo comenzó a expulsar llamas desde el motor.

El fuego se propagó rápidamente y en pocos minutos el automóvil quedó envuelto en un incendio que terminó destruyéndolo por completo.

El propio conductor aseguró que desconoce qué pudo provocar la emergencia, pues el vehículo se encontraba en condiciones técnico-mecánicas adecuadas.

En medio de la emergencia, unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar y lograron controlar las llamas, evitando que el incendio generara un riesgo mayor para otros conductores o vehículos que transitaban por el sector.

Sin embargo, cuando el fuego fue extinguido, el panorama era evidente: el automóvil quedó totalmente incinerado.

Conductor de la camioneta perdió su sustento de trabajo

Detrás de esta emergencia también hay una historia personal marcada por la pérdida. El propietario del vehículo, Jaime Gómez, explicó que la camioneta no era solo un medio de transporte, sino la herramienta con la que diariamente se ganaba la vida.

Yo trabajo en la calle vendo frutica

Cuando se le preguntó si el vehículo contaba con seguro, explicó que no.

No, señor. No, no. Uno trabaja, y o como todos los días trabajo en él, pues uno no… Bueno, no lo aseguré y era y era 2006. No, no.

El hombre explicó que utilizaba la camioneta todos los días para salir a vender.

Claro, yo vendo fruta en la calle en ella. Todos los días, pero bendito a Dios. Sí, todos los días trabajo en ella es Sí, es la herramientica de trabajo de uno.

El conductor también recordó el momento exacto en el que el vehículo comenzó a incendiarse.

Y bendito a Dios y no se venía bien cuando un momento otro echó la llamara y se prendió. Y eso es las cosas de Diosito, ¿ves? Todo a Dios. No sé, qué más decir y soy triste porque era la herramientica de trabajo de uno.

La emergencia no dejó personas lesionadas, pero sí provocó un importante colapso vehicular en la avenida Boyacá, mientras los bomberos controlaban el incendio y se realizaban las labores para retirar el vehículo completamente destruido.