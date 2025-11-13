CANAL RCN
Colombia

"Me robaron todo": reconocida periodista fue víctima de los ladrones en Bogotá

La periodista, en su cuenta de X, relató cómo fue que le robaron varios de los equipos que utiliza en el día a día.



noviembre 13 de 2025
12:30 p. m.
El pasado 12 de noviembre de 2025, una reconocida periodista de W Radio, en su cuenta de X, reveló que la despojaron de sus pertenencias en Bogotá.

Catalina Suárez, que es especialista en Estrategia y Ciencia Política, aseguró que todo sucedió cuando se encontraba en un local en el Park Way, en la localidad de Teusaquillo.

Además, la periodista informó que, lamentablemente, los culpables del robo lograron quedarse con varios de los equipos que ella utiliza a diario para ejercer su labor.

Así fue el robo del que fue víctima la periodista Catalina Suárez, de W Radio, en Bogotá

Catalina Suárez, en un trino que escribió sobre las 8:13 de la mañana del 12 de noviembre de 2025, aseguró que, desde su punto de vista, Bogotá está siendo víctima de la inseguridad y que la situación está empeorando día a día.

"Bogotá no camina segura, me robaron todo. Ya termina un agradeciendo que no lo hayan matado. Qué triste tanto esfuerzo para esto. Una ciudad donde son incapaces de garantizar la seguridad es una ciudad que está lejos de ser competitiva", escribió Catalina Suárez, la periodista de W Radio.

Además, cuando uno de los internautas le preguntó que exactamente qué había pasado, ella relató el 'modus operandi' de los ladrones.

"Al final a uno le da rabia, pero lo importante es la vida. Fue en el Park Way, ingresaron al local donde me encontraba y en una rapidez se llevaron las maletas. Preciso como salía de trabajar, tenía todos mis equipos con los que laboro", detalló la periodista.

Estas fueron las reacciones de los ciudadanos tras el robo de Catalina Suárez, la periodista de W Radio, en Bogotá

Luego de que la periodista Catalina Suárez explicó lo sucedido, sus seguidores le dijeron que menos mal no habían atentado contra su integridad y le desearon que pueda reponerse pronto de las pérdidas materiales.

"Infortunadamente, es el pan de cada día en nuestra ciudad", "por fortuna estás bien" y "lo siento mucho", fueron algunos de los comentarios.

Además, Vicky Dávila también se solidarizó con la periodista. "Lo siento. Dios te bendiga, Cata", fue su mensaje.

 

