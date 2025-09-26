CANAL RCN
Tendencias

Video viral: fuerte pelea de periodistas deportivos en pleno programa

La pelea de periodistas peruanos se apoderó de las redes sociales y desató polémica. El video es viral.

Periodistas peruanos deportivos pelea video viral
Foto: captura pantalla redes sociales.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
09:24 a. m.
Un bochornoso incidente capturó la atención de las redes sociales a nivel continental.

Lo que se suponía era un debate deportivo post-partido se transformó en un ring, convirtiendo el video de la pelea de periodistas peruanos viral en cuestión de horas.

El suceso de intolerancia ocurrió durante la noche del jueves 25 de septiembre en Perú, en un programa de análisis deportivo, poco después de que Alianza Lima fuese eliminado de la Copa Sudamericana.

Periodistas deportivos peruanos se fueron a los golpes en programa

La discusión tuvo lugar en el set del programa Erick & Gonzalo, con los panelistas Silvio Valencia y 'Chevaristo' como protagonistas de la violenta escena.

La temperatura del debate subió rápidamente, pasando de la crítica futbolística a los insultos personales.

"Bobo, para mí eres un sobrado", lanzó uno de los comentaristas, a lo que el otro respondió con calificativos igualmente despectivos: “Tú eres un ñoño”

La situación se descontroló cuando uno de los periodistas, visiblemente alterado, se dirigió al productor pidiéndole que cortara la transmisión si él abandonaba su puesto.

Tras entregar su micrófono y chaqueta a un colega, retó a su oponente fuera del estudio. "Quieres amenazarme", gritó, invitándolo a pelear.

Video viral de periodistas deportivos peleando en Perú

Al notar que su rival no se movía de su silla, el panelista regresó al set en un arrebato de ira y se abalanzó contra su compañero, iniciando un intercambio de golpes que culminó con ambos cayendo al suelo.

La producción, ante la escalada de violencia y el caos en el set, se vio obligada a cortar abruptamente la emisión en vivo.

La pelea de periodistas peruanos viral no solo fue un evento impactante, sino que ahora es objeto de debate sobre la ética y la profesionalidad en los medios.

Este vergonzoso momento ha generado una oleada de comentarios, llevando la pelea de periodistas peruanos a uno de los temas más comentados del día en X y otras plataformas.

