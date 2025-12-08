Gobierno confirma que Catar será escenario de las negociaciones con el Clan del Golfo

Las conversaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo darán un nuevo paso al trasladarse a Catar, donde se desarrollarán los acercamientos enfocados en las denominadas negociaciones socio-jurídicas.

La confirmación proviene de integrantes de la delegación de paz que mantiene contacto con esa organización armada ilegal.

El anuncio se produce pocos días después de que el presidente Gustavo Petro informara públicamente que el inicio de los diálogos tendría lugar fuera del territorio nacional.

Gustavo Petro anunció inicio de diálogos con el Clan del Golfo

El viernes anterior, durante un acto en Córdoba, el presidente Petro confirmó que se han abierto conversaciones con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia en un país extranjero.

La condición para hacer un trato que tiene que ver con el mundo jurídico, por eso se llama socio jurídico, no depende tanto de mí. Se ha presentado un proyecto de ley que ojalá el Congreso de la República estudie a profundidad.

En su intervención, el jefe de Estado resaltó que los criterios para avanzar en los diálogos o alcanzar un acuerdo se ajustan al marco jurídico recientemente propuesto, el cual deberá ser evaluado por los legisladores.

Este enfoque, denominado socio-jurídico, busca establecer una vía que combine componentes legales y sociales para el eventual sometimiento del grupo.

Con esta confirmación, Catar se posiciona como un actor internacional que facilitará las reuniones entre el Ejecutivo colombiano y la cúpula del Clan del Golfo, en un proceso que el Gobierno ha defendido como una oportunidad para reducir la violencia y abrir la puerta a un eventual sometimiento bajo condiciones legales previamente definidas.