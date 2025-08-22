CANAL RCN
Colombia

El Catatumbo le apuesta a la construcción de colegios con método innovador y más de $100 mil millones en inversión

Con una inversión de más de $100 mil millones, el Gobierno avanza en la construcción de colegios en el Catatumbo con el método 'steel framing', transformando la educación y la paz en la región.

Foto: captura de video

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
07:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con una inversión superior a los 100 mil millones de pesos, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación avanzan en la construcción de colegios y centros educativos en el Catatumbo, Norte de Santander.

Lo novedoso es el método implementado en las nuevas instituciones: el sistema steel framing, una técnica modular que permite levantar edificaciones en pocas semanas, con estándares de calidad, sostenibilidad y diseño de vanguardia.

Desplazados en Catatumbo viven con el miedo de que puedan sacarlos de los refugios
RELACIONADO

Desplazados en Catatumbo viven con el miedo de que puedan sacarlos de los refugios

“El Gobierno viene aquí a darle dignidad a la juventud, a llevar soluciones a territorios olvidados. Estas obras modulares en steel framing nos permiten traer respuestas rápidas donde nunca había llegado el Estado”, afirmó Sebastián Caballero, gerente del FFIE, durante su visita a Sardinata, donde se culmina la Institución Educativa Alirio Vergel Pacheco.

La Ciudadela del Conocimiento en El Tarra: un polo educativo para el Catatumbo

Uno de los proyectos más ambiciosos es la Ciudadela del Conocimiento en El Tarra, un complejo educativo que integrará desde básica primaria hasta educación superior, con un mega colegio, módulos universitarios, laboratorios, biblioteca, zonas recreativas y más servicios.

La apuesta es transformar a El Tarra en un centro para la educación e innovación que brinde oportunidades a los jóvenes, impulse el desarrollo económico local y contribuya a frenar fenómenos como el reclutamiento forzado.

Hospital Militar transforma habitaciones en aulas para niños con cáncer: educación como terapia
RELACIONADO

Hospital Militar transforma habitaciones en aulas para niños con cáncer: educación como terapia

“Llevar el modelo Colegio-Universidad al Catatumbo es una estrategia clave para atacar de raíz las causas del conflicto”, señaló Caballero, en línea con lo dicho durante los Diálogos Constitucionales de marzo.

Educación e infraestructura: motor de paz en el Catatumbo

Las obras avanzan en 55 instituciones educativas de municipios como Teorama, Hacarí, San Calixto, Convención, Tibú, Ocaña y El Zulia. Pese a los tropiezos jurídicos que enfrentaron los decretos del Estado de Conmoción Interior, el FFIE ha adaptado sus mecanismos de gestión y financiamiento para garantizar que los proyectos no se detengan.

“Hoy el Catatumbo es prueba de que, con o sin dificultades, el compromiso del Estado con la educación digna sigue firme”, puntualizó el gerente del FFIE.

Con estas iniciativas, el Catatumbo se convierte en referente nacional de innovación en infraestructura educativa, demostrando que la paz también se construye con aulas modernas y oportunidades reales para la juventud.

La estrategia de conectividad que le apuesta a potenciar la educación rural en Arauca
RELACIONADO

La estrategia de conectividad que le apuesta a potenciar la educación rural en Arauca

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Esto se sabe sobre el mayor de la Policía herido en Bogotá: fue agredido por un sujeto

Cali

“No nos vamos a doblegar”: alcalde Alejandro Eder frente a amenazas, tras atentado en Cali

Bogotá

Capturan en Ibagué a alias Peluca, solicitado por homicidio y hurto en Bogotá

Otras Noticias

Venezuela

Gobierno de Venezuela lanzó grave amenaza para quien intente ingresar a su país: video

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela lanzó una grave amenaza a los extranjeros que entren al país por tensión con EE.UU.

Viral

Famosa cantante del género urbano protagoniza fuerte pelea callejera: ¿de quién se trata?

La cantante es viral en redes sociales tras protagonizar un contundente enfrentamiento en la calle.

Animales

El superalimento que podría salvar a las abejas de su desaparición, según científicos

Millonarios

Las primeras palabras de Hernán Torres tras su regreso a Millonarios

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 22 de agosto de 2025