El Catatumbo le apuesta a la construcción de colegios con método innovador y más de $100 mil millones en inversión

Con una inversión superior a los 100 mil millones de pesos, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación avanzan en la construcción de colegios y centros educativos en el Catatumbo, Norte de Santander.

Lo novedoso es el método implementado en las nuevas instituciones: el sistema steel framing, una técnica modular que permite levantar edificaciones en pocas semanas, con estándares de calidad, sostenibilidad y diseño de vanguardia.

“El Gobierno viene aquí a darle dignidad a la juventud, a llevar soluciones a territorios olvidados. Estas obras modulares en steel framing nos permiten traer respuestas rápidas donde nunca había llegado el Estado”, afirmó Sebastián Caballero, gerente del FFIE, durante su visita a Sardinata, donde se culmina la Institución Educativa Alirio Vergel Pacheco.

La Ciudadela del Conocimiento en El Tarra: un polo educativo para el Catatumbo

Uno de los proyectos más ambiciosos es la Ciudadela del Conocimiento en El Tarra, un complejo educativo que integrará desde básica primaria hasta educación superior, con un mega colegio, módulos universitarios, laboratorios, biblioteca, zonas recreativas y más servicios.

La apuesta es transformar a El Tarra en un centro para la educación e innovación que brinde oportunidades a los jóvenes, impulse el desarrollo económico local y contribuya a frenar fenómenos como el reclutamiento forzado.

“Llevar el modelo Colegio-Universidad al Catatumbo es una estrategia clave para atacar de raíz las causas del conflicto”, señaló Caballero, en línea con lo dicho durante los Diálogos Constitucionales de marzo.

Educación e infraestructura: motor de paz en el Catatumbo

Las obras avanzan en 55 instituciones educativas de municipios como Teorama, Hacarí, San Calixto, Convención, Tibú, Ocaña y El Zulia. Pese a los tropiezos jurídicos que enfrentaron los decretos del Estado de Conmoción Interior, el FFIE ha adaptado sus mecanismos de gestión y financiamiento para garantizar que los proyectos no se detengan.

“Hoy el Catatumbo es prueba de que, con o sin dificultades, el compromiso del Estado con la educación digna sigue firme”, puntualizó el gerente del FFIE.

Con estas iniciativas, el Catatumbo se convierte en referente nacional de innovación en infraestructura educativa, demostrando que la paz también se construye con aulas modernas y oportunidades reales para la juventud.