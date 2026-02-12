CANAL RCN
Dos oficiales heridos deja ataque del ELN con drones a base militar en Saravena, Arauca

El Ejército informó que el ELN usó aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos para atacar el cantón militar San Jorge.

febrero 12 de 2026
11:12 a. m.
El Ejército informó que este jueves 12 de febrero se registró un ataque del ELN contra el cantón militar San Jorge, ubicado en Saravena, departamento de Arauca. En el hecho fueron usadas aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos. Según informó la institución en el hecho resultó herida una oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

"De manera inmediata se ordenó el despliegue de tropas de apoyo y se activaron las capacidades operacionales, de inteligencia y movilidad aérea en todo el departamento, para reforzar la maniobra militar en el región y evitar acciones criminales en otras unidades", indicó el Ejército.

Agrega el comunicado que hay un despliegue ofensivo para contrarrestar los ataques terroristas y salvaguardar la integridad tanto de las tropas como de la población civil.

"La presión operacional no se detendrá": Comandante de las Fuerzas Militares

El general Hugo Alejandro López, comandante General de las Fuerzas Militares, afirmó que ya fueron desplegadas todas las capacidades en la región para dar con el paradero de los responsables del ataque a la base San Jorge.

"La maniobra militar se ha reforzado para dar con el paradero de los responsables y lograr su neutralización".

Dijo que esas acciones son una respuesta criminal ante la ofensiva de las Fuerzas Militares "para debilitar su estructura y neutralizar su accionar ilegal".

