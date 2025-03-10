Cayeron en Cali ‘Los Chacales’, banda que cobraba por construir y acceder a servicios

La Policía Nacional logró un importante golpe contra la delincuencia en Cali con la desarticulación de la estructura criminal conocida como Los Chacales.

La Policía capturó a integrantes de 'Los Chacales'

En una operación desarrollada durante la última semana, fueron capturados 18 presuntos integrantes del grupo, señalado de múltiples delitos, entre ellos extorsión, homicidio, desplazamiento forzado, hurto y microtráfico en las comunas 14 y 15 de la ciudad.

La acción estuvo a cargo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal y Antisecuestro, que ejecutó 24 diligencias de allanamiento.

Como resultado, se efectuaron 17 detenciones por orden judicial y una en flagrancia. Además, se incautaron un arma de fuego con características traumáticas, seis celulares y alrededor de 300 dosis de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, Los Chacales imponían cuotas ilegales a comerciantes y residentes para permitirles habitar o desarrollar actividades en la zona. Las exigencias iban desde pagos semanales de $10.000 hasta extorsiones mensuales de hasta $2 millones.

En el caso de los propietarios de predios, se les imponía un pago inicial de $500.000, seguido de cobros periódicos que oscilaban entre $10.000 y $50.000 semanales.

Quienes se negaban a estos pagos eran víctimas de intimidaciones, robos, despojo de bienes o incluso desplazamiento. Varias de las viviendas y lotes arrebatados eran luego alquilados a terceros bajo las mismas condiciones extorsivas.

Las labores de inteligencia permitieron esclarecer un homicidio, una tentativa de homicidio, un caso de desplazamiento forzado y al menos siete denuncias por extorsión atribuibles a la organización.

¿Quiénes eran 'Los Chacales'?

Entre los detenidos se encuentran alias Jefferson y ‘El Cucho’, señalados como cabecillas de la banda y con vínculos familiares con otros delincuentes que en años anteriores lideraban estructuras similares en el mismo sector.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio, extorsión, desplazamiento forzado, hurto calificado, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, amenazas, lesiones personales y daño en bien ajeno.