CANAL RCN
Colombia

Sujeto habría abusado sexualmente de siete de sus sobrinas: fue enviado a la cárcel

El presunto agresor se habría aprovechado de la confianza para intimidar a las víctimas y amenazarlas con atentar contra la vida de sus padres.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
06:23 p. m.
Un juez de control de garantías dictó, en las recientes horas, medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre en Fresno, Tolima, señalado como el presunto responsable de abusar sexual y físicamente de siete de sus sobrinas durante un período de cerca de veinte años.

Envían a la cárcel a sujeto que abusó de sus sobrinas

Según la información del caso, los hechos habrían ocurrido entre el año 2000 y el 2020. Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 5 y los 16 años.

La decisión se tomó a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que imputó al procesado los graves delitos de acceso carnal con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambos con circunstancias de agravación.

Pese a la formulación de cargos, el hombre no aceptó su responsabilidad en los hechos.

Según la investigación, el presunto agresor se habría aprovechado de la confianza depositada por sus hermanos para que él cuidara de sus hijas. Durante este tiempo, habría perpetrado los abusos.

“De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre 2000 y 2020, tiempo en el que este hombre, al parecer, se aprovechó de la confianza que le tenían sus hermanos para que cuidara a sus sobrinas, y las abusó sexualmente”, detalló la Fiscalía.

Hombre abusó a siete sobrinas en Tolima

Un elemento clave en la investigación es el patrón de amenazas que, al parecer, usó el tío para mantener el silencio de las menores.

Se presume que las intimidó con atentar contra la vida de sus padres si revelaban lo sucedido.

La orden de captura contra el sospechoso fue ejecutada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo de la policía de vigilancia de Fresno, Tolima.

Con esta medida, el caso avanza mientras el hombre permanece detenido a la espera de un proceso judicial.

