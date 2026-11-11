Otro feminicidio en Barranquilla: la mató a disparos su expareja tras terminar su relación

El feminicidio de Shirley Patricia Payares Díaz, presuntamente a manos de su expareja en Barranquilla, volvió a encender las alarmas sobre la grave crisis de violencia de género en el departamento de Atlántico.

En lo que va corrido del año la región registra 73 casos de este tipo, evidenciando un significativo aumento respecto al 2025.

"Lamentablemente tenemos que seguir contando mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico. Sigue el mismo patrón, el recrudecimiento de los asesinatos de mujeres donde 72 mujeres son víctimas", indicó Ruth Pareja, defensora de derechos humanos de la mujer en Atlántico.

Así fue el cruel feminicidio de Shirley Payares

Según el reporte de colectivos de mujeres, Payares fue atacada con arma de fuego por el hombre con quien había sostenido una relación durante seis años y de la cual se había separado.

El presunto agresor intentó quitarse la vida tras cometer el crimen y actualmente se encuentra capturado en un centro médico bajo custodia de las autoridades.

Las organizaciones denuncian que "la ayuda de las autoridades no puede seguir llegando cuando ya es demasiado tarde", señalando graves fallas en la ruta de protección para mujeres víctimas de violencia.

Aumentan cifra de feminicidios en Atlántico

La estadística más preocupante corresponde a Barranquilla, donde se concentran 31 casos de los 73 feminicidios registrados en el Atlántico durante lo que va de 2026.

Los colectivos de mujeres han solicitado la urgencia de un consejo de seguridad con enfoque de género ante la grave situación de violencia contra las mujeres.