Sebastián García representará a Colombia en el Mundial de Red Bull Wings Cup en Miami

El talento colombiano en los videojuegos tendrá un nuevo representante en el escenario internacional. Sebastián García se quedó con el título nacional de Red Bull Wings Cup y consiguió el tiquete para competir en la final mundial del certamen, que se llevará a cabo entre el 16 y el 19 de enero de 2027 en el Nu Stadium del Inter Miami, en Estados Unidos.

El jugador de la Universidad del Bosque obtuvo la victoria durante la final nacional, realizada el pasado 7 de noviembre en el escenario Hi I'm Sci, en Bogotá. Allí se enfrentó a otros 15 competidores que buscaban quedarse con el cupo para representar al país en esta cita internacional de EA SPORTS FC™ 27.

La jornada convocó a participantes que consiguieron su clasificación mediante tres caminos: la Liga Universitaria, la Liga Abierta y los Wildcards nacionales. El formato de eliminación directa exigió a los jugadores mantener un alto nivel de concentración y estrategia para avanzar en cada una de las etapas.

Cuatro enfrentamientos para quedarse con el título

El camino de Sebastián García hacia el campeonato comenzó en los octavos de final, instancia en la que derrotó a Sebastián López. Posteriormente, consiguió su clasificación a las semifinales tras imponerse ante Teo Kane en los cuartos de final.

En la siguiente ronda tuvo que medirse con Moisés Rodelo, a quien también superó para asegurar su presencia en el duelo definitivo. La final enfrentó a García con Sebastián Ortiz, en un partido que determinó quién tendría la responsabilidad de representar a Colombia en el campeonato mundial.

Con esa última victoria, el jugador se convirtió en el ganador de la edición nacional de Red Bull Wings Cup y aseguró su participación en el torneo que reunirá a representantes de diferentes países.

Un mundial que irá más allá de los videojuegos

El triunfo también le permitirá a García viajar a Miami con todos los gastos pagos para disputar la competencia internacional, en la que participarán jugadores de cerca de 80 países.

La final mundial tendrá una dinámica que combinará los partidos de EA SPORTS FC™ 27 con pruebas de fútbol en escenarios reales. De esta manera, los participantes deberán demostrar sus capacidades tanto frente a la consola como en desafíos que pondrán a prueba sus habilidades fuera del entorno virtual.

Uno de los principales retos llegará para quienes alcancen el Top 16, pues tendrán que afrontar nuevas rondas eliminatorias en lugares poco convencionales, entre ellos un estadio con pantalla gigante, una lancha rápida, un automóvil de carreras y hasta un helicóptero.

RELACIONADO Así se ve la Selección Colombia en la actualización del Mundial de EAFC 26

El torneo, desarrollado en alianza con EA SPORTS FC™ 27 y PlayStation® Tournaments, busca unir dos escenarios de competencia: el fútbol tradicional y los videojuegos. Ahora, Sebastián García tendrá la oportunidad de llevar el nombre de Colombia a esta experiencia internacional.