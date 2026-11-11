Senadora Andrea Padilla denunció el envenenamiento de 12 animales en Córdoba

Una preocupante situación se ha registrado en el municipio de Sahagún, Córdoba, en donde la comunidad ha denunciado el presunto envenenamiento de perros y gatos que, al parecer, han aparecido sin vida en el barrio Simón Bolívar.

La situación ha mantenido en alerta a los habitantes de la zona, quienes han expresado su preocupación por la seguridad de los animales que deambulan por las calles y el abandono en el que varios de estos se encuentran.

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¿Qué está pasando con los animales en Córdoba?

Según la más reciente publicación de la senadora animalista Andrea Padilla, varios animales ya han sido víctimas de envenenamiento. En total se ha registrado 8 gatos y 4 perros que han perdido la vida. Además, la congresista aseguró que dicho crimen se registra a diario en distintos lugares del país.

“El delito de muerte al animal por envenenamiento es de los más difíciles de probar penalmente. Sin embargo, hay que denunciarlo. Clave adjuntar evidencias fotográficas y de cámaras de vigilancia y la necropsia de, al menos, una víctima”, aseguró la senadora.

Los casos del municipio ya se encuentran siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación para dar con las causas detrás de la muerte de estos animales.

¿Qué pasa si se envenena a un animal en Colombia?

Según la ley 2455 del 2025, más conocida como la ley Ángel, el que maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses.

También, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Sin embargo, el envenenamiento de las mascotas hace parte de las circunstancias de agravación punitiva que aumentan de la mitad a tres cuartas partes de las penas.

“Cuando para la realización de la conducta punible se utilicen venenos o sustancias tendientes a causar daño a un gran número de animales o a animales indeterminados”.