Delincuentes rompieron los vidrios de un taxi para robar a una pasajera en Bogotá

Un nuevo intento de robo violento sacudió las inmediaciones de Corferias en Bogotá, cuando dos delincuentes atacaron un taxi en movimiento para intentar hurtar las pertenencias de una pasajera que viajaba en el vehículo.

Atacaron un taxi en movimiento para robar a una pasajera en Bogotá

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Según la denuncia ciudadana, los hechos ocurrieron cuando el taxi circulaba por el sector. En cuestión de segundos y de manera inesperada, dos hombres rompieron los vidrios laterales de la parte trasera del vehículo con el objetivo de apoderarse de los elementos de valor que portaba la mujer.

La pasajera asegura que vivió momentos de terror cuando los cristales se hicieron rompieron a su alrededor. Sin embargo, la rápida reacción del taxista fue indispensable para evitar que los delincuentes lograran cometer el hurto. El conductor, al percatarse del ataque, aceleró inmediatamente y logró alejarse del lugar donde se produjo la agresión.

Información conocida por este medio reveló que tanto el conductor como la pasajera resultaron ilesos físicamente, aunque el vehículo sufrió daños materiales considerables en los vidrios.

Cabe mencionar que esta modalidad delictiva se ha vuelto recurrente en la capital, donde bandas organizadas aprovechan los semáforos, el tráfico lento o las zonas de poca vigilancia para atacar a conductores y pasajeros de vehículos particulares y de servicio público.

Por tanto, las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantener los seguros de las puertas activados, evitar exhibir objetos de valor mientras transitan por la ciudad, y estar atentos al entorno, especialmente en zonas reconocidas por su alta incidencia delictiva.

Este caso se suma a las múltiples denuncias que a diario reciben las autoridades capitalinas sobre robos, atracos y actos de intolerancia en diferentes localidades de Bogotá.

Sujeto terminó inconsciente tras abordar un taxi en Bogotá

Otro caso reciente involucró a un hombre que terminó inconsciente y en la calle luego de abordar un taxi en Bogotá. Según su testimonio, nunca sospechó de nada porque luego de tomar el vehículo de servicio público estuvo conversando con el conductor hasta que le ofreció un tinto. Después de eso, no recuerda nada.