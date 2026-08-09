CANAL RCN
Colombia

¿Quiénes son los 7 exmiembros de Comuneros del Sur a los que les reactivaron órdenes de captura?

La Fiscalía reactivó las órdenes después de que se acabaran los diálogos con este grupo.

Fiscalía indaga la muerte de la mamá de una de las menores envenenada con talio
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
02:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra siete exintegrantes y representantes de los Comuneros del Sur, organización armada que tuvo diálogos en el marco de la política de paz total durante el gobierno Petro.

Fiscalía reactiva órdenes de captura contra siete exmiembros de ‘Comuneros del Sur’
RELACIONADO

Fiscalía reactiva órdenes de captura contra siete exmiembros de ‘Comuneros del Sur’

Por medio de la resolución 0-0273, expedida el 7 de septiembre, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra estas personas. Esto, luego de que se suspendiera la mesa de diálogo.

¿Por qué reactivaron las órdenes?

El 28 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella le puso fin a los procesos que se adelantaban con varios grupos armados, tales como el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Con respecto a Comuneros del Sur, la decisión se dio bajo las directrices de la resolución presidencial 365 del 3 de septiembre.

Se acabaron las mesas de diálogo con otros grupos

La Fiscalía, entonces, reactivó las órdenes contra Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias Chuki; Gabriel Yepes Mejía, alias HH; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias Taliana; Santo Eligio García Natascuas, alias Santos; Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias Lalo; Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Cantizuz.

Rescatan a hombre que estuvo 11 meses secuestrado por las disidencias de las Farc: así recuperó su libertad
RELACIONADO

Rescatan a hombre que estuvo 11 meses secuestrado por las disidencias de las Farc: así recuperó su libertad

Días atrás, específicamente el 1 de septiembre, también se reactivaron las que había contra alias Andrey, Sandra Milena Niño Guerrero, alias Richard, alias Caicedo, alias Albeiro González, Jeisson Ferney Lasso, alias Jimmy, alias Álvaro Boyaco, Yersid Muños, alias Rafael, Euser Motta, Alexis de Jesús, alias Maniqueta, Elkin Eduardo, Faber García, Jorge Luis Caicedo, alias Malacia, alias Hueso, alias Cabezas, alias Calarcá, alias John Catatumbo, entre otros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

VIDEO | Así fue la llegada de Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., a Barranquilla

Estados Unidos

Aranceles, cooperación y comercio: ¿qué se espera de la reunión entre Rubio y De la Espriella?

Cali

Avanza la demolición de edificios en Cali a pocos días de cumplirse el primer mes del terremoto

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 8 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Se revelaron los nuevos ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 8 de septiembre. Descubra aquí el resultado exacto.

Europa

Incendios en Europa y tormentas en EE. UU.: El mapa del riesgo climático en 2026

Las pérdidas aseguradas caen a $42.000M en 2026, pero Swiss Re alerta sobre el aumento de incendios en Europa y el riesgo estacional.

Inteligencia Artificial

La instrucción que debe darle a la IA para crear una foto suya al estilo de los años 80

Champions League

Todos los colombianos que jugarán en la Champions League 2026/27

Invima

Alerta del Invima: suplemento para bajar de peso se vende en Colombia de forma ilegal