¿Quiénes son los 7 exmiembros de Comuneros del Sur a los que les reactivaron órdenes de captura?

La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra siete exintegrantes y representantes de los Comuneros del Sur, organización armada que tuvo diálogos en el marco de la política de paz total durante el gobierno Petro.

Por medio de la resolución 0-0273, expedida el 7 de septiembre, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra estas personas. Esto, luego de que se suspendiera la mesa de diálogo.

¿Por qué reactivaron las órdenes?

El 28 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella le puso fin a los procesos que se adelantaban con varios grupos armados, tales como el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Con respecto a Comuneros del Sur, la decisión se dio bajo las directrices de la resolución presidencial 365 del 3 de septiembre.

Se acabaron las mesas de diálogo con otros grupos

La Fiscalía, entonces, reactivó las órdenes contra Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias Chuki; Gabriel Yepes Mejía, alias HH; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias Taliana; Santo Eligio García Natascuas, alias Santos; Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias Lalo; Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Cantizuz.

Días atrás, específicamente el 1 de septiembre, también se reactivaron las que había contra alias Andrey, Sandra Milena Niño Guerrero, alias Richard, alias Caicedo, alias Albeiro González, Jeisson Ferney Lasso, alias Jimmy, alias Álvaro Boyaco, Yersid Muños, alias Rafael, Euser Motta, Alexis de Jesús, alias Maniqueta, Elkin Eduardo, Faber García, Jorge Luis Caicedo, alias Malacia, alias Hueso, alias Cabezas, alias Calarcá, alias John Catatumbo, entre otros.