Cayó banda de proxenetas que explotaba menores y extranjeras en Santander

Un macabro entramado de trata de personas fue desmantelado. Hay seis capturados.

agosto 26 de 2025
05:47 p. m.
En una acción coordinada, las autoridades en Santander lograron la desarticulación del grupo criminal 'Los Palomeros', una red que se dedicaba a la trata de personas y a la explotación sexual.

La operación culminó con la captura de seis presuntos proxenetas y el rescate de 11 víctimas. Los operativos se llevaron a cabo en el municipio de Piedecuesta, en el sur del área metropolitana de Bucaramanga.

¿Cómo desmantelaron a 'Los Palomeros'?

La intervención fue el resultado de una minuciosa investigación que permitió a las fuerzas de seguridad actuar de manera precisa.

Los operativos se desarrollaron de forma simultánea en bares, discotecas y residencias que operaban como centros de explotación. Fue en estos lugares donde el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bucaramanga lograron la liberación de las 11 mujeres.

Entre las víctimas, se constató la presencia de niñas de entre 14 y 16 años.

La diversidad de las víctimas también es un punto a destacar, pues de las 11 mujeres rescatadas, siete son de nacionalidad extranjera y cuatro son colombianas.

Todas ellas se encuentran bajo la tutela de las autoridades competentes y ya están recibiendo atención psicosocial para su recuperación.

Cayó banda de proxenetas que explotaba menores y extranjeras en Santander

Los seis individuos capturados han quedado a disposición de la Fiscalía. Se espera que en las próximas horas se inicie el proceso de judicialización, donde deberán responder por delitos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual.

La directora de la oficina de mujer y equidad de género de Santander, Cindy Castañeda, se pronunció al respecto:

Santander celebra la captura de una banda de delincuentes que se dedicaba a la explotación infantil y de mujeres en el municipio de Piedecuesta. Agradecemos la labor que ha desarrollado la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y solicitamos poner en disposición a estos delincuentes en manos de la justicia.

