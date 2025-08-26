En una acción coordinada, las autoridades en Santander lograron la desarticulación del grupo criminal 'Los Palomeros', una red que se dedicaba a la trata de personas y a la explotación sexual.

RELACIONADO Feminicida asfixió a su expareja y la dejó amarrada a una moto bajo un puente en Córdoba

La operación culminó con la captura de seis presuntos proxenetas y el rescate de 11 víctimas. Los operativos se llevaron a cabo en el municipio de Piedecuesta, en el sur del área metropolitana de Bucaramanga.

¿Cómo desmantelaron a 'Los Palomeros'?

La intervención fue el resultado de una minuciosa investigación que permitió a las fuerzas de seguridad actuar de manera precisa.

Los operativos se desarrollaron de forma simultánea en bares, discotecas y residencias que operaban como centros de explotación. Fue en estos lugares donde el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bucaramanga lograron la liberación de las 11 mujeres.

Entre las víctimas, se constató la presencia de niñas de entre 14 y 16 años.

La diversidad de las víctimas también es un punto a destacar, pues de las 11 mujeres rescatadas, siete son de nacionalidad extranjera y cuatro son colombianas.

Todas ellas se encuentran bajo la tutela de las autoridades competentes y ya están recibiendo atención psicosocial para su recuperación.

Cayó banda de proxenetas que explotaba menores y extranjeras en Santander

Los seis individuos capturados han quedado a disposición de la Fiscalía. Se espera que en las próximas horas se inicie el proceso de judicialización, donde deberán responder por delitos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual.

La directora de la oficina de mujer y equidad de género de Santander, Cindy Castañeda, se pronunció al respecto: