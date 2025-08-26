CANAL RCN
Colombia

Feminicida asfixió a su expareja y la dejó amarrada a una moto bajo un puente en Córdoba

El hombre, que convivió más de dos décadas con la víctima y tuvo tres hijos con ella, aceptó los cargos.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
04:38 p. m.
Un juez de conocimiento dictó sentencia a un hombre de 58 años, quien asesinó a su expareja, una docente, y posteriormente intentó ocultar el crimen dejando su cuerpo atado a una motocicleta bajo un puente rural.

Condenaron a feminicida asfixió a su expareja en Córdoba

La Fiscalía logró demostrar la responsabilidad del agresor en los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El hombre fue condenado a 31 años y un mes de prisión y, adicionalmente, se le impuso inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.

¿Cómo cometió el crimen este feminicida?

De acuerdo con el material probatorio, el crimen ocurrió el 30 de abril de 2024. La víctima, docente en una institución educativa rural, fue hallada sin vida en jurisdicción de Puerto Libertador, Córdoba, bajo el puente del río San Pedro.

Estaba amarrada a la motocicleta en la que se movilizaba cuando salió hacia su trabajo.

La mujer había sido reportada como desaparecida dos días antes, el 28 de abril, luego de que saliera desde su casa hacia la vereda Alto La Ye, donde trabajaba. La última vez que fue vista quedó registrada en cámaras de seguridad de la vía.

Según la investigación, el hombre interceptó a la víctima en el camino, la agredió físicamente y la asfixió. Posteriormente, intentó ocultar el cuerpo amarrándolo a la moto en la que se desplazaba.

¿Qué relación había entre el feminicida y la víctima?

El agresor había sostenido una relación de más de 20 años con la mujer y producto de esta unión tuvieron tres hijos.

Fue detenido el 1 de mayo por autoridades indígenas, quienes lo entregaron a las autoridades judiciales. Durante el proceso, aceptó los cargos imputados, lo que permitió agilizar la condena.

