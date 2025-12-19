Así operaban 'Los Rapaces', la banda que desocupaba casas en Villavicencio

Una investigación judicial permitió a las autoridades desarticular a una estructura delincuencial conocida como 'Los Rapaces', señalada de cometer reiterados hurtos a viviendas en Villavicencio, Meta.

Los hechos, según la Fiscalía, se habrían presentado de forma sistemática entre mayo de 2024 y julio de 2025, periodo en el que varias familias resultaron afectadas por robos de alto impacto económico.

Cayeron 'Los Rapaces', banda que robaba y desocupaba casas en Villavicencio

De acuerdo con los resultados de la investigación adelantada por la Fiscalía, siete personas estarían involucradas en al menos 11 asaltos a viviendas registrados en diferentes sectores de Villavicencio.

En cada uno de estos hechos, los presuntos integrantes de 'Los Rapaces' se habrían apoderado de múltiples objetos de valor.

Entre los elementos hurtados se encuentran dinero en efectivo, relojes, joyas, computadores portátiles, consolas de videojuegos, televisores y otros artículos, cuyo avalúo conjunto supera los 500 millones de pesos, según el balance presentado por las autoridades.

¿Quiénes hacían parte de la banda 'Los Rapaces' en Villavicencio?

Los procesados fueron identificados como Camilo Andrés Gómez Hernández, Eliana Marcela González Murcia, Jarly Norbey Correa Ramón, Marlon Yesid Soler Sánchez, Iván Santiago González Guevara, Ariel Camilo García Salgado y Óscar Sebastián Santiago Vega.

A cada uno se le imputaron cargos de acuerdo con su presunta responsabilidad individual dentro de la estructura criminal.

La Fiscalía les formuló imputación por los delitos de hurto calificado y agravado, así como concierto para delinquir, al considerar que las acciones no correspondían a hechos aislados, sino a un patrón delictivo organizado.

Durante las audiencias concentradas, los siete procesados no aceptaron los cargos imputados. Sin embargo, tras evaluar los elementos materiales probatorios y los argumentos presentados por el ente acusador, un juez de control de garantías tomó decisiones frente a su situación jurídica.

Por orden judicial, cinco de los procesados fueron enviados a un establecimiento carcelario, mientras que dos deberán cumplir medida de aseguramiento en lugar de domicilio, mientras avanza el proceso penal en su contra.