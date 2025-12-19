Se entregó el hombre que lanzó pirotecnia desde su vehículo en movimiento en Fusagasugá: todo quedó en video

Un episodio de uso irresponsable de pólvora alteró la tranquilidad de los habitantes de Fusagasugá durante la madrugada, luego de que un hombre, junto con otros ocupantes de un vehículo particular, lanzara de manera reiterada artefactos pirotécnicos desde el carro en movimiento.

La situación se tornó aún más delicada cuando algunos de estos elementos fueron dirigidos contra la estación de bomberos del municipio, afectando su fachada y exponiendo las instalaciones a un riesgo real de incendio y de posibles lesiones.

Vehículo en movimiento lanzó juegos pirotécnicos desde la ventana en Fusa

De acuerdo con la información entregada por la Delegación de Bomberos de Cundinamarca, los hechos se registraron aproximadamente a la 1:24 de la madrugada, cuando un vehículo particular recorrió varias calles céntricas de Fusagasugá mientras, desde su interior, eran encendidos y lanzados voladores y otros implementos pirotécnicos de forma indiscriminada.

Durante este recorrido, los ocupantes del automóvil realizaron cerca de 20 disparos con pólvora, sin ningún tipo de control ni medida de seguridad.

La gravedad del hecho aumentó cuando, desde el mismo vehículo en movimiento, fueron lanzados elementos pirotécnicos directamente contra la estación de bomberos del municipio, afectando su fachada.

Las autoridades advirtieron que las chispas producidas por estos artefactos representaron un peligro real de incendio y de lesiones personales.

Se entregó hombre que lanzó pirotecnia desde su vehículo en movimiento en Fusa

Tras conocerse los hechos, las autoridades iniciaron la búsqueda del responsable. Sin embargo, el hombre señalado apareció posteriormente y se entregó de manera voluntaria, ofreciendo una disculpa pública por lo ocurrido. En su declaración afirmó textualmente:

Yo fui el ciudadano que ayer cometió la infracción, hago un llamado a la comunidad a que no cometan estos actos poniendo en riesgo la vida de personas ajenas y pido una disculpa pública por mis actos el día de ayer.

Las autoridades reiteraron que este tipo de comportamientos son aún más graves debido a que el municipio de Fusagasugá no ha expedido ni aprobado ningún decreto que autorice el uso, manipulación o transporte de pólvora durante las festividades decembrinas.

Finalmente, desde los organismos de emergencia se hizo un llamado, recordando que en lo que va del año ya se reportan 29 personas heridas por pólvora en Cundinamarca.