En imágenes | Estos serían los rostros de los responsables de los disturbios en el Atanasio Girardot

Revelaron los rostros de 45 personas señaladas de ingresar y manipular pólvora durante el clásico.

Identificados por disturbios en Medellín
Foto: Redes sociales

diciembre 19 de 2025
03:36 p. m.
La final de la Copa Colombia, disputada entre Independiente Medellín y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, dejó un saldo de más de 60 personas heridas, caos y una intervención obligada de la fuerza pública para evitar una tragedia mayor.

Ante la magnitud de los hechos, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá avanzaron en la identificación de los presuntos responsables y dieron a conocer un cartel rostros, correspondientes a 45 personas individualizadas, señaladas de participar en los disturbios.

¿Quiénes son los responsables de los disturbios en el Atanasio Girardot?

El cartel divulgado por las autoridades contiene un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita ubicar plenamente a los implicados. En el aviso se lee:

Ayúdenos a identificarlos. Son buscados por las autoridades como presuntos responsables de ingresar y manipular pólvora, sin autorización, en el Estadio Atanasio Girardot, durante el partido de fútbol entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional. Línea contra el crimen: 3046289338, absoluta reserva.

Cartel de búsqueda contra los presuntos responsables de los disturbios en Medellín
Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Cartel de búsqueda contra los presuntos responsables de los disturbios en Medellín
Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Cartel de búsqueda contra los presuntos responsables de los disturbios en Medellín
Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

¿Cuál fue el balance de las autoridades tras los disturbios en el Atanasio Girardot?

El partido, que reunió a más de 43.000 personas, contó con un dispositivo de seguridad reforzado, desplegado tanto dentro como fuera del estadio, debido a la magnitud del evento.

Así lo confirmó William Castaño, vocero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien explicó que el operativo incluyó un importante componente humano y logístico.

Sin embargo, en los controles previos y durante el desarrollo del encuentro, la Policía logró la incautación de más de 120 kilogramos de material pirotécnico, entre ellos bengalas, bazucas, pólvora tipo torta y tacos, elementos que representaban un alto riesgo para la seguridad de los asistentes.

Como consecuencia directa de estos hechos y de la violencia ejercida, siete uniformados resultaron lesionados con heridas leves, quienes recibieron atención médica oportuna.

De hecho, en el balance entregado por la Alcaldía de Medellín, se confirmó que 52 personas fueron atendidas por personal de salud, y que una de ellas tuvo que ser trasladada a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades también informaron que se encuentran recolectando y analizando material audiovisual captado tanto en el interior como en el exterior del estadio. Estas imágenes servirán como elementos materiales probatorios para avanzar en la identificación, judicialización y sanción de quienes participaron en estos hechos, calificados como reprochables.

 

