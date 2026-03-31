Este sería el dron de última tecnología del ELN con el que preparaban ataques con explosivos

En desarrollo de operaciones militares, tropas del Ejército ejecutaron un procedimiento en el departamento del Vichada que dejó como resultado la captura en flagrancia de un hombre señalado de pertenecer al grupo armado organizado Ejército de Liberación Nacional.

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La acción fue realizada en coordinación con la Sijin.

Así fue como capturaron a un miembro del ELN y al dron de última tecnología

La operación se llevó a cabo sobre la Ruta 40, eje vial que comunica al municipio de Puerto Carreño con otras zonas del territorio nacional.

En este punto, la Vigésima Octava Brigada, junto con tropas del Batallón de Ingenieros Militares n.º 28 Coronel Arturo Herrera Castaño, mantiene presencia constante con el objetivo de ejercer control territorial y frenar actividades ilegales, entre ellas el tráfico de narcóticos hacia departamentos como Guaviare, Meta y Cundinamarca.

Durante estas labores de control, los uniformados lograron la captura en flagrancia de un sujeto, presuntamente integrante del frente José Daniel Pérez Carrero del ELN, estructura que delinque en el Vichada.

En el mismo procedimiento, las tropas incautaron abundante material de intendencia de uso privativo de las Fuerzas Militares, así como un dron de última tecnología.

Características del dron del ELN que era utilizado para ataques con explosivos

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el equipo incautado tendría un valor aproximado de 70 millones de pesos.

Según se indicó, este dron habría sido utilizado para hacer seguimiento a los movimientos de las tropas desplegadas en la zona, con el propósito de planear posteriormente acciones terroristas mediante el lanzamiento de explosivos desde este tipo de dispositivos.

Según indican las autoridades, el capturado, junto con el material incautado, fue dejado a disposición de las autoridades competentes, que ahora adelantan los procesos correspondientes.