Polémico video revelaría cómo son los entrenamientos de las Fuerzas Especiales en Corea del Norte

El régimen de Corea del Norte publicó recientemente una serie de videos en los que deja ver parte del entrenamiento al que son sometidos integrantes de sus Fuerzas Especiales de élite.

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El material expone rutinas centradas en la resistencia, la fuerza física y la movilidad en combate, a través de ejercicios de alto impacto que han generado reacciones por la forma en la que los soldados son sometidos a pruebas corporales intensas.

Video reveló cómo son los entrenamientos de las Fuerzas Especiales en Corea del Norte

Uno de los primeros ejercicios que se evidencia en los videos muestra a un hombre sin camisa, quien contrae todo su cuerpo mientras otro sujeto le lanza una pala directamente al abdomen, impactándolo con la parte metálica del objeto.

En la misma línea, se registran escenas en las que los soldados reciben golpes en el abdomen con elementos metálicos, como parte de las prácticas de resistencia física.

Otra de las secuencias deja ver una estructura en la que cuelgan varios ladrillos. Allí, uno de los soldados golpea cada uno de estos elementos de manera consecutiva hasta romperlos, en un ejercicio enfocado en la fuerza y la precisión del impacto.

Entre las prácticas que se observan, también se incluye una maniobra de alto riesgo: dos soldados sostienen a un tercero boca abajo, mientras este tiene ubicada en el cuello una flecha metálica con punta. En esa posición, cualquier movimiento inadecuado podría generar consecuencias graves.

Posteriormente, el uniformado es soltado y debe sostener su cuerpo manteniendo únicamente dos puntos de apoyo: sus pies en punta y el cuello sobre la flecha.

El entrenamiento también contempla pruebas de fuerza directa, como la acción de enterrar puntillas en una tabla de madera utilizando únicamente la presión del cuerpo, sin apoyo de herramientas adicionales.

En otro de los ejercicios, los soldados deben cortar la parte superior de una botella de vidrio utilizando solo la mano. Para esto, el objeto es ubicado y de forma horizontal y es golpeado a alta velocidad, logrando quebrar únicamente esa sección.

Finalmente, las imágenes muestran una prueba en la que varias placas delgadas de cemento son apiladas, y los participantes se lanzan sobre ellas utilizando el codo para romperlas mediante el impacto.