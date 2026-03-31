🔴Bolivia vs. Irak, repechaje al Mundial: hora y canal para ver EN VIVO

Bolivia afrontará este martes 31 de marzo una de las noches más trascendentales de su historia reciente cuando se mida ante Irak por el último cupo disponible a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El compromiso se disputará en el estadio BBVA de Guadalajara/Monterrey, en territorio mexicano, escenario neutral elegido por la FIFA para definir el repechaje intercontinental y que promete un ambiente de máxima tensión por lo que está en juego.

La selección boliviana, representante de Sudamérica, llega a este compromiso impulsada por la ilusión de volver a un Mundial después de más de tres décadas, luego de su última participación en Estados Unidos 1994. Al frente tendrá a Irak, seleccionado que representa a Asia y que también busca romper una larga ausencia en la máxima cita del fútbol, a la que no asiste desde México 1986. Todo está servido para un duelo de alto voltaje entre dos equipos que entienden que no hay margen de error.

Bolivia se juega una clasificación histórica

La ‘Verde’ viene de una remontada de carácter frente a Surinam, resultado que elevó la confianza de un grupo que ha mostrado personalidad en este tramo decisivo del repechaje. Más allá de no contar con la habitual ventaja de la altura, Bolivia intentará imponer su dinámica, su velocidad por bandas y el buen momento de varios de sus jóvenes futbolistas, que han asumido protagonismo en esta fase.

Irak, por su parte, llega con la misma ambición y con un equipo que ha sabido competir en partidos de alta presión. El representante asiático se ha destacado por su orden táctico y por la intensidad con la que suele disputar este tipo de compromisos, por lo que se espera un encuentro muy equilibrado desde el inicio.

Hora y transmisión para Colombia

El partido entre Bolivia e Irak se disputará a partir de las 10:00 p. m. (hora colombiana) y tendrá transmisión para todo el país a través de Win Sports +, señal que llevará cada detalle de una definición que entregará el último boleto pendiente al Mundial 2026.

Para Bolivia, la cita representa la oportunidad de volver al escenario más importante del planeta; para Irak, la posibilidad de regresar tras 40 años. Una final adelantada, con dramatismo asegurado y un premio gigantesco al final de los 90 minutos, o más si el empate obliga a extender la emoción.