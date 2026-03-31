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Paso entre Magdalena y La Guajira se reestablece con la instalación de un puente militar en la Troncal del Caribe

Tras la caída del antiguo puente, el trayecto entre Santa Marta y Riohacha pasó de ser de dos horas y media a cerca de seis horas.

Foto: UNGRD
Foto: UNGRD

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
06:45 p. m.
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Después de casi dos meses quedó habilitado el paso vehicular entre los departamentos del Magdalena y La Guajira por la Troncal del Caribe, tras el colapso del puente que se encontraba en el sector de Mendihuaca, el pasado tres de febrero.

El frente frío que por entonces golpeaba al país provocó que la estructura cediera en medio de la madrugada, cuando la corriente del río desplazó su columna central.

El viaje entre Santa Marta y Riohacha pasó de ser de dos horas y media a cerca de seis horas por la vía alterna, que obligaba a transportadores de carga y buses intermunicipales a pasar por Valledupar. Razón por la que los gobernadores del Magdalena y La Guajira hicieron un llamado urgente a instalar un puente militar y trabajar en la instalación de una estructura definitiva.

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Instalación del puente militar podría reactivar el turismo durante la Semana Santa:

Mendihuaca, en zona rural de Santa Marta, se encuentra cerca del parque Tayrona y la Sierra Nevada. Sin embargo, tras la caída del puente, las reservas en la zona se cancelaron hasta en un 90%.

Es así como la instalación del puente militar podría reactivar el sector turismo durante la Semana Santa, en la que locales han planeado una serie de ferias y fiestas improvisadas para atraer, de nuevo, al público.

La estructura, de acuerdo con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, “representa una inversión de más de 4.300 millones de pesos y se instaló con coordinación con el Invías; con el Ministerio de Transporte, que realizó obras complementarias; con la Gobernación del Magdalena, que ayudó en la logística, y con el Ejército Nacional, que se encargó de su instalación”.

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La obra tardó 12 días en concretarse:

Ya en la zona, de acuerdo con Carrillo, “los ingenieros militares armaron este puente en 12 días y hoy podemos restablecer el paso. Una noticia muy importante para 150.000 ciudadanos que se ven beneficiados en los dos departamentos, pero también para el comercio binacional con el hermano país de Venezuela”.

Se trata de un puente con una longitud de 64 metros, capaz de resistir vehículos de hasta 52 toneladas. Sin embargo, el paso provisional, ubicado a unos metros, seguirá habilitado, debido a que la estructura tiene un único carril.

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