VIDEO | Ventarrón en medio del aguacero arrasó con una cafetería en Cali

Las lluvias de la tarde del lunes 30 de marzo generaron una serie de emergencias en Cali y su zona industrial cercana, con afectaciones en distintos puntos de la ciudad.

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Entre los hechos más impactantes quedó registrado lo ocurrido en una cafetería del sur, donde la fuerza del clima no solo inundó sectores, sino que también desplazó mobiliario en cuestión de segundos.

Ventarrón en medio del aguacero arrasó con una cafetería en Cali

En una cafetería ubicada en el sur de Cali, el paso del aguacero no fue un hecho menor. En medio de la tormenta, un fuerte ventarrón irrumpió en el establecimiento y terminó arrastrando mesas y sillas, dejando en evidencia la intensidad del fenómeno climático que se presentó durante la jornada.

El hecho ocurrió mientras caía un torrencial aguacero en la tarde del lunes. La fuerza del viento tomó por sorpresa el lugar, desplazando el mobiliario del negocio sin que hubiera posibilidad de contenerlo en el momento.

Lluvias en Cali provocan emergencias, caídas de postes y de árboles

Mientras en el sur se registraba esta escena, en el norte de Cali la situación también generaba alarma.

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En el barrio Alcázares, la caída de varios postes provocó pánico entre habitantes de edificios residenciales, quienes presenciaron cómo las estructuras cedieron en medio de las condiciones climáticas.

A esto se sumaron otros incidentes en sectores como Chiminangos, donde un árbol cayó sobre la vía, afectando la movilidad y causando daños a vehículos impactados.

Desde el cuerpo de bomberos, Nathaly Castaño informó que se atendieron caídas de árboles en distintos puntos del norte de la ciudad, entre ellos Urbanización Barranquilla, Metropolitano del Norte, Chiminangos y Alcázares.

Paralelamente, en el sector de Acopi, en Yumbo, otro establecimiento comercial terminó bajo el agua tras una inundación provocada por el colapso del sistema de alcantarillado.

Ante todo este panorama, las autoridades del Valle del Cauca activaron un puesto de mando unificado durante la Semana Santa. El secretario de Gestión del Riesgo, Francisco Tenorio, explicó que se establecerá comunicación permanente, 24/7, con coordinadores municipales, organismos de socorro, bomberos voluntarios y la Defensa Civil.

Finalmente, se reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener precaución, especialmente en actividades cercanas a ríos y frente al comportamiento del clima.