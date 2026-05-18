🔴 Sao Paulo vs. Millonarios EN VIVO: horario y dónde ver la Sudamericana

Millonarios FC afrontará este martes 19 de mayo uno de los partidos más importantes de su temporada internacional. El conjunto embajador visitará a São Paulo FC por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo clave para las aspiraciones del cuadro capitalino de avanzar a la siguiente ronda del certamen.

El equipo dirigido por Fabián Bustos llega a territorio brasileño ocupando la tercera posición del grupo con siete puntos, las mismas unidades que tiene O’Higgins, aunque el conjunto chileno supera a los albiazules por diferencia de gol. En la parte alta de la zona aparece Sao Paulo con ocho puntos, lo que convierte el compromiso en un enfrentamiento directo por el liderato y por buena parte de la clasificación.

Millonarios sabe que sumar en Brasil puede cambiar completamente el panorama del grupo y dejarlo dependiendo de sí mismo en la última jornada del campeonato continental.

¿Por qué es tan importante sumar en Brasil?

El compromiso en territorio paulista representa mucho más que tres puntos para el conjunto bogotano. Una victoria o incluso un empate permitiría llegar con opciones reales de pelear el primer lugar del grupo en la fecha definitiva.

En cambio, una derrota complicaría seriamente las aspiraciones del cuadro embajador, obligándolo prácticamente a golear a O’Higgins en Bogotá durante la última jornada para intentar quedarse con el segundo puesto o aspirar a un milagro por el liderato.

Además, en el entorno azul existe la sensación de que los chilenos tienen un panorama favorable en esta fecha, ya que enfrentarán a Boston River, equipo que ha tenido dificultades a lo largo de la fase de grupos.

Por eso, el margen de error para Millonarios empieza a reducirse y el duelo en Brasil aparece como una auténtica final anticipada.

¿Cómo llegan los equipos al partido?

Sao Paulo llega como líder del grupo y respaldado por la fortaleza que suele mostrar en condición de local. El conjunto brasileño ha logrado sacar ventaja en momentos clave de la competencia y buscará aprovechar la presión que tiene Millonarios por sumar.

Del lado embajador, el equipo colombiano ha mostrado pasajes de buen fútbol en el torneo, aunque también ha dejado escapar puntos importantes que hoy lo tienen obligado a pelear hasta el final por la clasificación.

La expectativa es enorme para un compromiso que promete intensidad, presión y emociones desde el inicio. Millonarios intentará dar el golpe en territorio brasileño para mantener vivo el sueño continental y llegar con posibilidades concretas a la última jornada de la Copa Sudamericana.

RELACIONADO Millonarios analiza fichaje de futbolista estrella que pasó por América de Cali

El encuentro se disputará este martes 19 de mayo a partir de las 7:30 de la noche, hora colombiana, y contará con transmisión de ESPN y Disney+ para todo el país.