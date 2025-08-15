Cayó alias El Armero, peligroso delincuente que transformaba armas traumáticas en armas de fuego

En Barrancabermeja, Santander, las autoridades realizaron un operativo que permitió la captura de un hombre identificado como alias El Armero.

Según las investigaciones, el detenido tenía la capacidad de modificar armas traumáticas para aumentar su poder letal y convertirlas en armas de fuego, así como de esconderlas en objetos de uso diario para facilitar su transporte y evitar que fueran detectadas por las autoridades.

Cayó alias El Armero, transformaba armas haciéndolas más letales

La captura se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda del barrio Rafael Rangel, ubicado en la comuna 6 de Barrancabermeja.

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Policía del Magdalena Medio, que actuaron con base en información de inteligencia sobre las actividades del sospechoso.

En el operativo, los uniformados sorprendieron en flagrancia a un hombre de 34 años, identificado por las autoridades como alias El Armero, quien es investigado por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Podía fabricar más del 70% de un arma de fuego funcional a partir de una traumática

El coronel Jhon Roa, comandante de la Policía del Magdalena Medio, explicó que el capturado podía fabricar más del 70% de un arma de fuego funcional partiendo de un arma traumática, lo que incrementaba notablemente su capacidad de causar daño.

Las autoridades precisaron que El Armero no solo se dedicaba a modificar armas, sino que además desarrollaba métodos para camuflarlas en objetos comunes, como lapiceros y esferos, lo que dificultaba su detección y permitía su circulación en espacios donde un arma convencional sería fácilmente identificada.

El detenido fue trasladado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de adelantar el proceso judicial correspondiente.