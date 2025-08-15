CANAL RCN
Colombia

Descubren a dos policías exigiendo dinero a un ciudadano a cambio de devolver las pertenencias de un familiar

Estaban cobrando 4,5 millones de pesos a un ciudadano.

Policías capturados
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
05:31 p. m.
La Fiscalía reveló un caso de presunta corrupción que involucra a dos integrantes de la Policía Nacional en Neiva (Huila).

Los uniformados habrían exigido una suma millonaria a un ciudadano para devolver un teléfono celular que, según la investigación, pertenecía a un conocido suyo detenido en un procedimiento previo.

El hallazgo se dio gracias a un operativo que permitió sorprenderlos en el momento exacto de la entrega del dinero.

Descubren a dos policías en medio de un presunto acto de corrupción

El pasado 12 de agosto, en inmediaciones del estadio de Neiva, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar, llevaron a cabo un operativo que terminó con la captura en flagrancia del subintendente Yolman Javier Gutiérrez Mayor y del patrullero Yeison Rojas Tovar, ambos adscritos al Grupo de Carabineros de la Policía Nacional.

De acuerdo con la Fiscalía, los dos policías habrían solicitado 4.500.000 pesos a un ciudadano para devolverle un celular que pertenecía a un conocido suyo, el cual se encuentra privado de la libertad.

El aparato había sido incautado en un procedimiento anterior, donde también fueron decomisados otros elementos que no fueron reportados ni legalizados ante la autoridad competente.

Capturaron en flagrancia a los policías con los billetes

La información recopilada por el ente acusador indica que, en el momento de la entrega del dinero, los funcionarios judiciales y el personal militar intervinieron para capturarlos y asegurar el material probatorio.

En ese instante, los billetes presuntamente exigidos estaban en su poder, confirmando así la flagrancia del hecho.

