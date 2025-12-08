Menor con síndrome de Down desapareció tras ingresar a zona de arbustos en Cajicá: esto se sabe

La desaparición de una menor en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad.

Se trata de Valeria Afanador, una niña de aproximadamente 10 años con síndrome de Down, quien fue reportada como desaparecida en la mañana de este martes 12 de agosto en la vereda Río Frío, zona rural del municipio.

Menor con síndrome de Down desapareció tras ingresar a zona de arbustos en Cajicá

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Cajicá, la menor fue vista por última vez cerca del río Frío, y hacia las 10:00 de la mañana se recibió el reporte formal de su desaparición.

En el momento de la alerta, las autoridades indicaron que la ubicación de la niña coincidía con un área cercana al predio del Gimnasio Campestre Los Laureles, lugar donde estudia.

La rectora del colegio, Sonia Ochoa Daza, explicó que las cámaras de seguridad de la institución registraron, alrededor de las 10:30 a.m., a Valeria ingresando a una zona de arbustos próxima a la reja que limita con el sector del río.

Desde ese instante, las grabaciones no muestran su regreso por el mismo punto, lo que llevó a activar de inmediato el protocolo interno de búsqueda.

Desplegaron equipo de búsqueda para encontrar a Valeria Afanador en Cajicá

El procedimiento inicial fue ejecutado por los brigadistas del colegio, quienes actuaron como primeros respondientes, mientras se informaba de manera oportuna a los padres de la estudiante y se solicitaba el apoyo de las autoridades competentes.

El Cuerpo de Bomberos de Cajicá coordinó la activación de un operativo interinstitucional que incluyó la solicitud de refuerzos a los cuerpos de bomberos de Zipaquirá, Chocontá, Sopó y Tabio.

Al operativo también se sumó la unidad K9 especializada en búsqueda y rescate, así como el delegado departamental, capitán Álvaro Eduardo Farfán.

En un comunicado dirigido a la comunidad educativa, la institución pidió evitar la difusión de rumores o información no verificada para no afectar el trabajo de las autoridades y prevenir la propagación de datos erróneos. Además, solicitaron que cualquier información relevante sea entregada directamente a las autoridades o al colegio.

De momento, las labores de búsqueda continúan en la zona de arbustos y áreas aledañas al río Frío.