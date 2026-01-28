Capturan a hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’ señalado de matar policías y reclutar menores

Las autoridades capturaron en el Valle del Cauca al presunto responsable del asesinato del patrullero de la Policía Nacional Carlos Andrés Pino.

El detenido es señalado de pertenecer a las disidencias de las Farc y de mantener una relación directa de confianza con ‘Iván Mordisco’, uno de los principales cabecillas de esa organización armada ilegal.

La captura se produjo tras labores de investigación adelantadas por la Policía, que seguían la pista del hombre señalado no solo por este homicidio, sino por su presunta participación en otros hechos violentos.

¿Quién es el hombre de confianza de 'Iván Mordisco' que fue capturado?

El capturado fue identificado como Andrés Felipe Lucumi Mina, conocido con el alias de El Mocho, quien está señalado de haber perpetrado el homicidio del patrullero Carlos Andrés Pino.

Según las autoridades, el crimen habría sido ejecutado como parte de las acciones violentas dirigidas contra la fuerza pública en el Valle del Cauca.

Prontuario criminal de alias El Mocho

De acuerdo con la información oficial, alias El Mocho no sería un simple integrante raso. Las investigaciones lo ubican como un cabecilla dentro de esta estructura ilegal, con responsabilidades directas en la ejecución de homicidios selectivos.

Además, está señalado de participar en otros asesinatos.

Uno de los aspectos más graves que rodean el caso es el señalamiento de que estaría involucrado en el reclutamiento de menores de edad, quienes, según la Policía, eran utilizados para apoyar las actividades criminales de las disidencias de las Farc.

Estos menores habrían sido instrumentalizados para cumplir funciones dentro de la estructura, incluyendo la participación en actos terroristas.

Las autoridades también lo vinculan con la coordinación de acciones contra la fuerza pública, lo que lo convierte en una pieza clave dentro del engranaje criminal que opera bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.

Su rol, según los investigadores, no se limitaba a ejecutar órdenes, sino a planear y dirigir actividades violentas.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, Andrés Arias, se refirió al alcance de las conductas que se le atribuyen al capturado y confirmó el avance del proceso judicial: