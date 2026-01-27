Muerte de bebé en jardín infantil de La Calera da giro inesperado: capturaron a su padre por presunto abuso

Un caso que conmovió a una familia y generó indignación por la falta de respuestas vuelve a sonar.

Se trata de la muerte de Liam, un bebé de apenas 11 meses, ocurrida en septiembre pasado, luego de haber sido trasladado desde un jardín infantil del municipio de La Calera hasta un hospital, a donde llegó sin signos vitales.

Durante meses, la versión conocida apuntó a una broncoaspiración como causa del fallecimiento. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por demoras, silencios y reclamos constantes de la familia, que exigía claridad sobre lo ocurrido.

Ahora, un reporte de Medicina Legal cambió por completo el rumbo del caso y derivó en la captura del papá del menor por un presunto delito sexual.

¿Cómo fue la muerte del bebé de 11 años en el jardín infantil de La Calera?

El 29 de septiembre, el bebé fue trasladado de urgencia desde el jardín infantil hasta un centro asistencial de La Calera. Pese a los esfuerzos médicos, llegó sin signos vitales.

Desde ese momento, la familia inició un largo camino en busca de respuestas, mientras la explicación inicial señalaba una posible broncoaspiración.

La madre del menor aseguró que durante más de tres meses acudió de manera insistente a la Fiscalía para conocer los resultados de los exámenes forenses, sin obtener información concreta.

Cuando la fiscalía me negó los resultados a mí, ya tres meses esperé los resultados. Siempre estuvimos en el caso encima visitando a la fiscalía.

Según sus familiares, el niño había ingresado en buen estado de salud al jardín infantil. Ante la falta de respuestas oficiales, realizaron velatones, denuncias públicas y reclamos por presuntas irregularidades, especialmente por la demora en la entrega de los informes de Medicina Legal.

Capturan al padre del bebé que habría muerto en un jardín de La Calera por presunto abuso

La situación dio un vuelco inesperado cuando, en las últimas horas, las autoridades capturaron al papá del bebé, pareja actual de la madre. La detención se produjo luego de que un reporte forense indicara que el menor habría sido víctima de abuso sexual.

Durante el procedimiento, una funcionaria del CTI leyó la orden judicial emitida por un juzgado penal municipal con funciones de control de garantías, en la que se señala al hombre por el delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años.

Es importante destacar que, según se conoció, la judicialización no está relacionada con el homicidio ni con el fallecimiento del bebé, sino únicamente con el presunto delito sexual, hecho que ha generado más dudas tanto en la familia materna como paterna.

¿Qué pasará con el padre del bebé tras la grave acusación?

El abogado de la madre, Juan Castellanos, cuestionó duramente el manejo del proceso y aseguró que ni siquiera como apoderado de víctimas ha tenido acceso a los resultados completos de la necropsia.

Tendremos que estudiar los hechos, los elementos materiales probatorios que la fiscalía allegue y desde allí hacer una intervención como corresponde el derecho, bien sea para solicitar la libertad de esta persona o para que efectivamente se aplique una medida de aseguramiento. Que es lo cierto que la fiscalía durante tres meses ocultó la necropsia del menor y por lo tanto este apoderado de víctimas no conoce esos resultados.

Para la madre del bebé, la captura representa otro golpe devastador en medio del duelo. La mujer rechazó públicamente la versión que hoy sostiene la Fiscalía y pidió que otros organismos entren a investigar el caso:

Entonces quiero hacer una denuncia pública para que Procuraduría General de la Nación se meta en el caso y investiguen bien porque la verdad no estoy conforme con esa respuesta que me dio la fiscalía el día de hoy. Mi esposo era un padre dedicado, amoroso y atento con el bebé.

El hombre fue capturado por el CTI de la Fiscalía, mientras se adelantan actos urgentes y se prepara la audiencia de legalización de captura, en la que se definirá el rumbo jurídico del proceso.