Cayó alias El Príncipe, habría ordenado el asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana

El menor de 17 años fue aprehendido por orden judicial en Rionegro, Antioquia.

octubre 24 de 2025
05:19 p. m.
El asesinato de la periodista María Victoria Correa Ramírez y su hermana María Norelia Correa Ramírez, ocurrido el pasado 28 de marzo en el municipio de Envigado se convirtió en uno de los crímenes más sonados de los últimos meses en el departamento.

Tan pronto ocurrió, las autoridades adelantaron intensas labores de investigación para identificar y capturar a los responsables.

Identificaron al sujeto que ordenó el asesinato de la periodista María Victoria Correa

Tras varios meses de trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía, las autoridades lograron la aprehensión de un adolescente de 17 años, identificado con el alias de El Príncipe, quien sería el presunto determinador del homicidio de las hermanas Correa Ramírez.

El procedimiento judicial se llevó a cabo en el corregimiento de Llanogrande, municipio de Rionegro, Antioquia, donde unidades de la Policía Judicial hicieron efectiva la orden de aprehensión emitida en su contra.

El operativo permitió la incautación de 26 cartuchos, dos manuscritos considerados de interés para la investigación y un teléfono celular, elementos que fueron incorporados como material probatorio dentro del proceso.

Además, durante la diligencia fue incautado un ejemplar de fauna silvestre.

Así fue como esclarecieron el asesinato de María Victoria Correa

De acuerdo con la información oficial, el joven fue detenido por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, y tentativa de homicidio agravado.

Las autoridades señalaron que su identificación fue posible gracias a un riguroso trabajo técnico y científico adelantado por la Seccional de Investigación Criminal y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que incluyó exploraciones lofoscópicas, cotejos morfológicos y dactiloscópicos.

Estos procedimientos permitieron establecer su presunta participación directa en la planeación del crimen.

El proceso judicial ha permitido también la captura de tres personas señaladas como autores materiales del doble homicidio, en operativos desarrollados en los departamentos del Valle del Cauca y Tolima.

Cabe mencionar que, el adolescente, ya presentaba antecedentes judiciales por homicidio culposo y por fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente.

