VIDEO | Capturan a hombre armado justo cuando intentaba cometer un homicidio en plena vía de Bogotá

El sospechoso, de 28 años, tenía antecedentes por hurto y porte ilegal de armas.

octubre 23 de 2025
10:10 p. m.
Un grave hecho que pudo terminar en tragedia fue evitado en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá.

La oportuna intervención de la Policía Nacional permitió capturar a un hombre armado que, según las autoridades, se preparaba para cometer un homicidio en inmediaciones de un establecimiento comercial del sector de Carbonel.

Capturan a hombre armado justo cuando intentaba cometer un homicidio

De acuerdo con la información oficial, la captura se produjo en las últimas horas en medio de los planes de control y patrullaje que adelanta la Policía en distintos puntos de la localidad.

La llamada de un ciudadano fue clave: un hombre merodeaba de forma sospechosa las afueras de un local, lo que despertó preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

Al llegar al sitio, los uniformados realizaron un procedimiento de registro a personas, durante el cual hallaron en poder del sospechoso un arma de fuego tipo revólver. Según los reportes, el individuo pretendía utilizarla para asesinar a una persona en ese mismo lugar.

La reacción policial impidió que el ataque se llevara a cabo.

¿Qué pasó con el hombre que cogieron a punto de asesinar a otra persona?

Los uniformados redujeron al sujeto y lo trasladaron a una unidad policial para verificar su identidad y antecedentes judiciales.

En esa revisión se confirmó que el hombre, de 28 años de edad y de nacionalidad colombiana, tenía anotaciones previas por los delitos de hurto y tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego.

El arma incautada fue embalada y puesta bajo custodia como material probatorio dentro del proceso que ahora adelanta la Fiscalía General de la Nación.

El capturado fue dejado a disposición de esa entidad para responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

