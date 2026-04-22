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Sindicatos rechazan la participación de candidatos en las movilizaciones por el Día de los Trabajadores

La Confederación Nacional del Trabajo fue tajante en que no ha invitado ni respaldado a ningún candidato presidencial.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
09:54 p. m.
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La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó la invitación que envió la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) al candidato Iván Cepeda para que participara de las movilizaciones del primero de mayo, por el Día de los Trabajadores.

La carta dice que “el Comando Nacional Unitario, integrado por las Centrales Sindicales CUT, CTC y CGT, y las Confederaciones de Pensionados CPC y CDP, tienen el honor de convocarlo a participar en la jornada”.

Sin embargo, la CGT se mostró en desacuerdo con una circular interna, en la que rechaza la participación de Cepeda o cualquier otro candidato en las movilizaciones y advierte que se trataría de una instrumentalización del movimiento de trabajadores.

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¿Qué dice la circular de la CGT?

La circular de la CGT recomienda a sus afiliados no asistir a eventos del primero de mayo que cuenten con la participación de los candidatos a la presidencia e insiste en que este día “representa la memoria histórica de las luchas obreras por la dignidad, la justicia social y mejores condiciones de vida para quienes viven de su trabajo”.

La Confederación Nacional fue tajante en que no ha invitado ni respaldado a ningún candidato y recordó que “la Mesa Ejecutiva Nacional, reunida el 20 de abril, orientó que la conmemoración del Primero de Mayo se realice de manera amplia, plural y respetando la autonomía de cada organización afiliada y de cada territorio”.

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Ni la economista Mariana Mazzucato, ni el nobel de economía Joseph Stiglitz, ni el académico Thomas Piketty se presentaron.

Tampoco lo hizo el presidente de la República, que debía clausurar el evento, ni la junta directiva del Banco de la República, que se bajó oficialmente del evento por las descalificaciones del Gobierno nacional.

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