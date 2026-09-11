El mercado de fichajes del fútbol colombiano tuvo un bombazo el pasado 10 de septiembre cuando Atlético Nacional hizo oficial la contratación de la figura y capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez; la contratación del 10 se dio gracias a la ventana para jugadores libres que se cierra el 11 de septiembre.

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Al mediodía del viernes 11 de septiembre, Nacional realizó la rueda de prensa oficial para que medios de comunicación realizaran preguntas a James, el entrenador Lucas González y directivos del club; una de las inquietudes tanto de la prensa como de la hinchada en general, es acerca del número que el volante usará en la camiseta, ya que el habitual #10 que ha tenido en la mayoría de sus clubes ya está ocupado.

¿Qué número usará James Rodríguez en Nacional?

Según información periodística, el reglamento del torneo no permite que haya cambios en la numeración durante la competencia, por lo que Rodríguez no podría usar el #10, que es el dorsal que más ha usado en los equipos en los que ha jugado; actualmente, el volante Edwin Cardona usa ese número.

Otro de los números que se asociaron a James es el 19, que usó en su exitoso paso por el Porto de Portugal, en el Everton de Inglaterra y en Sao Paulo; sin embargo, el juvenil Juan Manuel Rengifo ya hace uso de dicho dorsal.

Así las cosas, serían dos las posibilidades que tendría James Rodríguez para su nueva camiseta en el fútbol colombiano: el #5 y el #11 están disponibles actualmente y son dos numeraciones que el talentoso jugador ya ha usado en el pasado jugando para la Selección Colombia en sus inicios y en su estadía en el Bayern Múnich de Alemania.

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¿Qué dijo James Rodríguez sobre el número que usaría en Nacional?

A la pregunta de una de las periodistas durante la rueda de prensa sobre el dorsal que usaría en la camiseta verde, esto fue lo que respondió: "Para mí, es algo que no es importante. Durante todos estos años, si piensas en James, piensas en el 10. (...) si yo estoy jugando, cualquiera que sea pasaría a un segundo plano. El número que sea, si quiero jugar, para mí va a ser igual", respondió el nuevo refuerzo 'verdolaga'.