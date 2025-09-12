CANAL RCN
Capturan a ciudadano asiático acusado de mover contrabando y evadir más de $40 mil millones en Cali

Todo ocurrió en medio de un operativo que dejó ocho detenidos, allanamientos en el centro de la ciudad y la incautación de mercancía.

diciembre 09 de 2025
12:54 p. m.
En Cali, las autoridades ejecutaron un procedimiento que terminó exponiendo una estructura señalada de introducir mercancía al país por vías clandestinas.

La intervención involucró seguimientos prolongados y acciones simultáneas en distintos puntos de la ciudad, lo que permitió identificar a varias personas presuntamente implicadas en actividades ligadas al contrabando.

Entre los detenidos figura un ciudadano asiático acusado por las autoridades de tener un rol clave en la operación.

Capturan a ciudadano asiático acusado de mover contrabando en Cali

Los uniformados llevaron a cabo la captura luego de que, según la Policía, el extranjero acumulaba una orden judicial vigente emitida por jueces de la República.

La detención se dio en el marco de un despliegue que incluyó la inspección de varios locales ubicados en el centro de Cali, zona donde, según los reportes oficiales, se almacenaban parte de los productos ingresados sin cumplimiento de los requisitos legales.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron mercancía cuya valoración supera los 190 millones de pesos, resultado que hace parte del proceso investigativo alrededor del presunto flujo irregular de artículos hacia el país.

Ciudadano asiático acusado de contrabando en Cali, tenía antecedentes

El comandante de la Policía de Cali, Henry Bello, explicó los hechos que involucran a este sujeto:

Tiene una orden de captura emitida por los jueces de la república, se hace el procedimiento y posterior se allanan varios locales comerciales en el sector centro de la ciudad y se incautan estas mercancías en una cuantía de más de 190 millones de pesos.

Asimismo, se pudo establecer que el ciudadano detenido fue identificado como Feisen Chen, quien ahora es investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando.

Las pesquisas también revelan que las actividades atribuidas al ciudadano asiático habrían derivado en una evasión cercana a los 47 mil millones de pesos, monto que, según los investigadores, se relaciona directamente con el ingreso de mercancía sin controles aduaneros ni tributarios.

