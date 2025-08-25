CANAL RCN
Colombia Video

Punto final para banda que instrumentalizó menores para vender droga en Bogotá: así cayó

Cada mes, esta banda podía generar hasta 25 millones de pesos. 16 miembros fueron enviados a prisión.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
01:26 p. m.
En las últimas horas, las autoridades en Bogotá dieron a conocer un importante resultado contra la venta de drogas. Una banda fue desarticulada.

Identificada como ‘Los Tideo’, esta estructura centró su accionar criminal en la comercialización de sustancias en los alrededores de centros educativos. 12 hombres y cuatro mujeres fueron enviados a la cárcel.

Banda se ubicaba cerca a centros educativos

Para ponerle punto final a la banda, se requirieron interceptaciones telefónicas, entrevistas, labores de vigilancia y demás acciones, incluyendo a un agente encubierto.

‘Los Tideo’ instrumentalizaban menores para lograr su objetivo. Los puntos de expendio estaban en una casa que quedaba cerca a los colegios y a un gimnasio en el parque El Laguito, localidad de Suba. Al ser lugares cercanos al humedal Juan Amarillo, la banda pudo camuflar la droga en la zona verde.

En estos sitios, según contó la Policía, los criminales escondían la droga. La sustancia podía estar oculta en contadores, postes, tubos de agua, árboles y máquinas de ejercicio.

Así operaba la banda

Los roles de ‘Los Tideo’ eran los siguientes. Las mujeres y dos menores se encargaban de transportar la droga desde el acopio hasta los puntos estratégicamente seleccionados para no levantar sospechas ni estar cerca de los policías.

Dos personas importantes en el entramado criminal eran ‘El Duende’ y ‘Santi’, los cabecillas. Ambos tenían la responsabilidad de traer la droga para almacenarla. Además, estaban detrás de coordinar al resto de miembros.

‘Paraco’ y ‘Fercho’ eran otros integrantes que se encargaban de emplear pistolas y cuchillos en caso de que se necesitara requerir con la violencia. En pocas palabras, intimidaban a los habitantes con el fin de no perder el control de la zona ni ser denunciados.

Juntando a todos los miembros, se supo que sumaban más de 50 anotaciones por concierto para delinquir, hurto, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Mensualmente, ‘Los Tideo’ podían recibir hasta 25 millones de pesos por la venta de droga. Durante las capturas, se incautaron 13 kilos de marihuana listos para la comercialización, junto con dinero y una pistola calibre 9 mm.

