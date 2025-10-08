CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Delincuentes armados intentaron un robo millonario en Bogotá, pero fueron interceptados

Durante la persecución, uno de los delincuentes apuntó con un arma de fuego a la Policía.

Noticias RCN

agosto 10 de 2025
09:24 a. m.
Un violento robo en la localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá, dejó como saldo la captura de uno de los presuntos responsables y la recuperación de $10 millones en efectivo.

El hecho se registró cuando un ciudadano alertó a las autoridades tras ser asaltado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje.

Delincuentes armados intentaron un robo millonario en Tunjuelito, Bogotá

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, el atraco ocurrió en plena vía pública.

Los delincuentes interceptaron a la víctima, lo intimidaron y le arrebataron un bolso tipo morral que contenía $10 millones en efectivo. Inmediatamente después, emprendieron la huida a gran velocidad.

La denuncia fue recibida de manera inmediata por uniformados adscritos a la Estación de Policía Tunjuelito, quienes iniciaron un operativo para ubicar a los sospechosos.

Delincuentes fueron interceptados tras robo millonario

En medio de la persecución, uno de los sujetos extrajo un arma de fuego y apuntó contra los policías. Ante la inminente amenaza, uno de los uniformados accionó su arma de dotación, logrando neutralizarlo.

El presunto ladrón, un hombre de 25 años, resultó herido y fue trasladado bajo custodia a un centro asistencial para recibir atención médica.

En su poder se halló el bolso con la totalidad del dinero robado, el arma utilizada para intimidar a la Policía y la motocicleta en la que se movilizaban.

El segundo implicado logró escapar y actualmente es buscado por las autoridades.

Finalmente, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó que, en lo corrido del año, se han realizado 22.913 capturas por diferentes delitos y la incautación de 916 armas de fuego ilegales, un 25% más que en el mismo periodo del año anterior.

