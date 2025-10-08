Hallan asesinado a menor que llevaba cinco días desaparecido en Bogotá: tenía fuertes signos de violencia

En horas de la mañana de este domingo 10 de agosto, se confirmó el asesinato de un menor de edad que había desaparecido en la localidad de Los Laches, en Bogotá.

RELACIONADO Celular con fotos y videos fue la prueba clave para capturar a presunto abusador de una menor en España

El adolescente llevaba cinco días sin ningún rastro, luego de ser interceptado por varias personas mientras se dirigía a sus entrenamientos.

Menor había desaparecido tras asistir a un entrenamiento en Bogotá

El joven fue visto por última vez el pasado martes, cuando salió de su casa vestido con ropa deportiva.

Según las primeras versiones conocidas por las autoridades, en el trayecto fue abordado por varias personas que lo golpearon, lo encapucharon y lo obligaron a subir a un vehículo.

Un video captado con un teléfono celular, que se encuentra en manos de las autoridades, registra parte de los hechos y está siendo analizado para establecer quiénes participaron en el rapto.

A pesar de que el Gaula realizó un operativo en días recientes, no fue posible rescatarlo con vida.

¿Lo están callando para cubrir un asesinato?

La madre del menor, Carolina García, había explicado la hipótesis que se manejaba sobre el caso.

RELACIONADO Rottweiler de sesenta kilos mató a un niño mientras su padre lo había dejado solo en casa

Según su testimonio, el domingo anterior ocurrió un homicidio en el barrio y su hijo habría comentado en el colegio que sabía quién lo cometió. Ella teme que esas palabras hayan llegado a personas relacionadas con el crimen.

Sabemos que al CAI llegaron varias llamadas informando que lo habían encapuchado, que lo habían golpeado y que lo habían subido al carro y se lo habían llevado. El día domingo hubo un homicidio y dicen que mi hijo hizo el comentario en el colegio y que pueda ser que algún compañero que pertenezca a eso, no me consta, haya hecho el comentario con esa gente. Esa es la hipótesis que se maneja hasta el momento.

El sábado anterior, familiares, vecinos y amigos organizaron una velatón en el sector para pedir su liberación. Durante la actividad, Carolina hizo un llamado a las autoridades y a quienes lo tenían:

Yo quiero a mi hijo vivo y lo necesito vivo porque vivo se lo llevaron y vivo me lo tienen que devolver. Lo espero con los brazos abiertos, lo amo con todo mi corazón y daría la vida por él.

Hallaron asesinado a menor que llevaba cinco días desaparecido en Bogotá

Este domingo, se confirmó la noticia de su hallazgo sin vida. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este crimen.

RELACIONADO Niña que murió tras supuesta caída había sido abusada y golpeada por su padrastro y su mamá en Medellín

Pero, lo que preliminarmente se sabe, es que lo habrían encontrado con fuertes signos de violencia. Entre ellos, al parecer, con su boca cosida.