Cayó ‘El Coste’, señalado de asesinar conductores informales en Ciudad Bolívar

La Policía Nacional logró un importante golpe contra la delincuencia en el sur de Bogotá con la captura de alias El Coste, presunto sicario de una organización criminal dedicada a la extorsión y homicidio de conductores informales en la localidad de Ciudad Bolívar.

Cayó alias El Coste, presunto sicario de organización criminal

La operación permitió la detención de cuatro personas, tres en flagrancia y una por orden judicial, luego de nueve meses de investigación y seguimiento.

Durante las diligencias de allanamiento, los delincuentes abrieron fuego contra los uniformados, pero fueron reducidos rápidamente por las autoridades.

En los operativos se incautaron más de 50 kilos de marihuana, 20 gramos de tusi, dos armas traumáticas, cuatro celulares, dos computadores, grameras y elementos para la dosificación de estupefacientes, afectando las finanzas del grupo criminal en más de 200 millones de pesos mensuales.

De acuerdo con la investigación, la estructura delictiva operaba en los sectores de Ensueño, Tres Esquinas, Mochuelo y Candelaria, donde extorsionaban a conductores de transporte informal.

Las víctimas debían pagar 50.000 pesos semanales a cambio de no ser atacadas. Quienes se negaban a entregar el dinero eran asesinadas sin contemplación.

Las autoridades atribuyen al grupo al menos tres homicidios de transportadores informales en la zona.

Alias El Coste, considerado el principal sicario de la organización, era el encargado de ejecutar los asesinatos.

Autoridades capturaron a alias El Coste

Este sujeto tenía orden judicial vigente por homicidio agravado, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y extorsión, por hechos ocurridos el 21 de marzo de 2025, cuando asesinó a un conductor e hirió a una pasajera en la ruta Mochuelo – Quintas del Sur.

Tras su captura, ‘El Coste’ fue imputado por homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, mientras que los demás integrantes fueron procesados por tráfico de estupefacientes y tenencia ilegal de armas. Dos de ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.