Capturan en Barrios Unidos a tres hombres que robaron mercancía avaluada en 8 millones de pesos

En medio de un operativo, la Policía Metropolitana de Bogotá descubrió a tres hombres que se encontraban hurtando la mercancía de un furgón en movimiento en el sector de Barrios Unidos.

Según el reporte de las autoridades, la víctima llamó a la línea 123 para denunciar el hurto de los elementos eléctricos que dejó dentro de su vehículo en un parqueadero. El hombre narró que en el transcurso del viaje escuchó ruidos extraños en la parte trasera del automotor.

Los presuntos responsables llevaban indumentaria de uso profesional

“Gracias a la pronta denuncia de la víctima a nuestra línea de atención 123, se da con la ubicación de estas tres personas, las cuales una de ellas se encontraba caracterizada por una empresa contratista”, dijo el teniente coronel, Sergio Bayona, oficial de la Guarnición Metropolitana de Bogotá.

Durante la detención, uno de los implicados portaba indumentaria que simulaba ser de uso profesional, incluyendo chaleco, overol y casco, lo que habría sido utilizado para hacerse pasar por contratista de la empresa Metro.

Capturados en Barrios Unidos tenían antecedentes judiciales

Las autoridades indicaron que el material eléctrico se encontraba avaluado en aproximadamente 8 millones de pesos, además de inmovilizar el vehículo utilizado en el intento de fuga.

Según las primeras indagaciones, los capturados estarían vinculados a al menos cinco casos similares, en los que habrían utilizado la misma modalidad para sustraer mercancía de camiones en movimiento.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana e hizo un llamado a la población para denunciar cualquier actividad sospechosa o delictiva a través de la línea de emergencia 123.