Hombre cumplió una condena por hurto, volvió a las andanzas y lo sorprendieron robando en Bogotá

Junto a él, dos cómplices también fueron capturados tras robar una camioneta de alta gama.

octubre 09 de 2025
04:32 p. m.
En las últimas horas, se le puso punto final a una banda que se dedicaba a robar vehículos en Bogotá.

La banda estaba conformada por tres personas y su último crimen se llevó a cabo en la localidad de Kennedy. Resulta que los delincuentes robaron una camioneta de alta gama.

Tres hombres fueron capturados tras robar una camioneta

La víctima se contactó con la Policía, lo cual permitió poner en marcha un operativo. El desenlace fue la interceptación de la camioneta en la localidad de Bosa después de una persecución.

Para sorpresa de los uniformados, uno de los ladrones había cumplido una condena por hurto. Los otros dos tenían antecedentes por hechos similares. Además, les incautaron un revólver, cuatro celulares y una motocicleta.

Las autoridades destacan que durante 2025, ha habido una reducción en el robo de automotores de Bogotá. Muestra de ello es la caída del 28%. Entre enero y agosto de 2024, se presentaron 826 hechos más.

Bajaron los robos de automotores en Bogotá

Durante este año, gran parte de los casos se presentaron en la noche. Exceptuando el domingo, el resto de los días registraron más de 100 sucesos de esta índole en este tiempo. Otros periodos con altos índices fueron las tardes de los domingos (108) y las madrugadas de los sábados (113).

A nivel más detallado, los robos de automotores se presentaron de la siguiente forma: con llave maestra (1.111), sin uso de armas (388), con escopolamina (17), con arma de fuego (547) y con arma cortopunzante (44).

En materia geográfica, estas fueron los casos en las localidades: Kennedy (420), Puente Aranda (249), Engativá (243), Ciudad Bolívar (152), Suba (151), Rafael Uribe Uribe (121), Bosa (113), San Cristóbal (108), Teusaquillo (75), Usme (73), Fontibón (72), Barrios Unidos (71), Tunjuelito (63), Antonio Nariño (49), Los Mártires (48), Usaquén (38), Santa Fe (32), Chapinero (29) y Candelaria (5).

