Cayó en Magdalena el cerebro del narcotráfico europeo: él es alias Lorenzo, uno de los más buscados de Italia

Un operativo dejó al descubierto la presencia en Colombia de uno de los delincuentes más buscados por las autoridades europeas.

En el municipio de Ciénaga, Magdalena, fue capturado Lorenzo Dei Meneghetti, conocido como alias Lorenzo, señalado como uno de los principales cerebros del narcotráfico internacional entre Sudamérica y Europa.

La captura fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Cayó en Ciénaga uno de los delincuentes más buscados por narcotráfico en Europa

Alias Lorenzo figuraba en la lista de los más buscados de Italia y contaba con orden de captura vigente en ese país.

Para las autoridades italianas, se trataba de un objetivo de alto valor, debido a su papel como cabecilla del narcotráfico en Sudamérica y su responsabilidad directa en el envío de cocaína hacia organizaciones criminales europeas.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Defensa, el capturado era uno de los principales líderes encargados de coordinar los cargamentos de droga que salían desde Sudamérica con destino a mafias italianas, tunecinas y albanesas.

¿Quién era alias Lorenzo, el delincuente capturado en Ciénaga, Magdalena?

Durante el consejo de seguridad, el ministro Pedro Sánchez detalló el alcance de esta captura:

Fue capturado Lorenzo Dei Meneghetti, alias Lorenzo. Incluido en la lista de los más buscados de Italia. Cabecilla del narcotráfico en Sudamérica. Designado para el envío de cocaína a mafias italianas, tunecinas y albanesas. Este fue determinado como un objetivo de alto valor por Italia.

Asimismo, mencionó el papel que cumplía dentro de las mafias:

Era uno de los principales articuladores de las mafias narcotraficantes de Europa con Latinoamérica. Es requerido mediante notificación roja por asociación para delinquir dirigida al tráfico de sustancias estupefacientes. Es investigado por autoridades de Italia como principal coordinador de narcotráfico para mafias italianas, tunecinas y albanesas. Llegó a Colombia con documentación romana falsa. Y continuaría liderando enlaces internacionales para el tráfico de la droga hacia Italia, España y Marruecos.

Según lo expuesto, alias Lorenzo habría ingresado a Colombia utilizando documentación romana falsa, desde donde continuaba operando y manteniendo activos los enlaces internacionales para el tráfico de cocaína hacia Italia, España y Marruecos.