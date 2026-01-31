Mujer asesinó a tiros a su esposo frente a su propio hijo en Antioquia: llamada al 123 destapó la tragedia

En zona rural del municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá, una discusión al interior de una vivienda terminó con un hombre muerto por arma de fuego y con un menor de edad convertido en testigo directo de la tragedia.

El caso salió a la luz gracias a la reacción de un adolescente de 16 años, hijo de la víctima, quien en medio del caos tomó la decisión de comunicarse con la línea de emergencias 123.

Mujer asesinó a tiros a su esposo frente a su propio hijo en Medellín

De acuerdo con la información entregada por la Policía, la llamada del menor advertía que sus padres habían resultado lesionados durante un altercado.

La gravedad del reporte activó de inmediato la respuesta de las unidades de vigilancia del municipio de Copacabana, que se desplazaron hasta una finca ubicada en una vereda de esta localidad.

Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con una aterradora escena. En el interior de la vivienda fue hallado un hombre de 39 años sin signos vitales, quien presentaba una lesión ocasionada por arma de fuego. En el sitio también se encontraba su hijo adolescente, visiblemente afectado por lo sucedido.

El comandante de la Policía del Valle de Aburrá, William Castaño, confirmó que fue el menor quien dio aviso a las autoridades y que, al momento de la inspección, se verificó que el hombre ya había fallecido.

¿Cómo habrían ocurrido los hechos?

Según la información recopilada en el lugar, el adolescente manifestó que su madre, una mujer de 39 años, le habría disparado a su padre en medio de una discusión. La pelea habría escalado hasta terminar en el uso del arma de fuego.

La presunta agresora fue capturada en el mismo sitio de los hechos y puesta a disposición de la autoridad competente para que responda por su presunta responsabilidad.

Durante el procedimiento, la Policía incautó un revólver calibre 38, arma que, según se indicó, sería propiedad de la víctima.

Además de la captura, las autoridades pusieron a salvo al adolescente de 16 años, quien tuvo que presenciar toda la escena.

Ahora, el caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que avanzan en las investigaciones.