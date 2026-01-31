CANAL RCN
Deportes

VIDEO: este fue el insólito GOL con el que Inter Miami le ganó a Atlético Nacional en el cierre del partido

En el primer minuto de adición, Atlético Nacional se fue abajo en el marcador con un autogol.

Foto: AFP.

Noticias RCN

enero 31 de 2026
07:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional perdió el 'Partido de la Historia' en los minutos de adición.

El 'verde paisa' había iniciado ganando en el primer tiempo con un golazo de media distancia de Juan Manuel Rengifo, pero el Inter Miami logró remontar en el segundo tiempo.

Golazo de Luis Suárez para el 1-1 de Inter Miami vs. Atlético Nacional
RELACIONADO

Golazo de Luis Suárez para el 1-1 de Inter Miami vs. Atlético Nacional

Cuando se iba a cumplir el primer minuto de tiempo añadido, hubo un infortunio en la defensa de Atlético Nacional y se presentó un autogol que le dio la victoria a los dirigidos por Javier Mascherano.

En video: este fue el gol con el que Inter Miami le ganó a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot

Sobre el final del 'Partido de la Historia', el trámite fue de ida y vuelta. Por lo tanto, en el minuto 90, Inter Miami se lanzó al ataque por la banda derecha y consiguió el triunfo.

El equipo estadounidense envió un centre que no pudo ser buen recepcionado en el área. Sin embargo, Elkin Rivero, que se encontraba corriendo hacia el arco de Atlético Nacional para tratar de recuperar el balón, terminó llevándoselo por delante y lo invocó a favor del Inter Miami.

Vea el insólito gol aquí:

¿Cuánto tiempo jugó Lionel Messi vs. Atlético Nacional?

Lionel Messi no solo fue titular con el Inter Miami en el encuentro vs. Atlético Nacional, sino que también, como ya es habitual, llevó la banda de capitán.

El astro argentino, que fue aclamado por todas las tribunas del Atanasio Girardot, estuvo en el terreno de juego durante los primeros 75 minutos y fue reemplazado por Morales.

¡El Inter Miami de Lionel Messi también tomó decisión de ÚLTIMA HORA para el partido vs. Atlético Nacional!
RELACIONADO

¡El Inter Miami de Lionel Messi también tomó decisión de ÚLTIMA HORA para el partido vs. Atlético Nacional!

Además, estuvo muy cerca de enviar el balón al fondo de la red, pero su remate se estrelló en uno de los palos y, finalmente, fue aprovechado por Luis Suárez para el 1-1 parcial.

Mientras tanto, Rodrigo De Paul también jugó 75 minutos en el estadio Atanasio Girardot y Luis Suárez fue sustituido cuando el cronómetro marcó los 59.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Golazo de Luis Suárez para el 1-1 de Inter Miami vs. Atlético Nacional

Atlético Nacional

¡GOLAZO de Atlético Nacional vs. Inter Miami! Vea el VIDEO

Lionel Messi

¡El Inter Miami de Lionel Messi también tomó decisión de ÚLTIMA HORA para el partido vs. Atlético Nacional!

Otras Noticias

Estados Unidos

Jueza de EE. UU. niega frenar redadas migratorias en Minesota en medio de protestas y tensión social

La decisión judicial se da mientras crecen las manifestaciones por las muertes de dos personas y un juez ordena liberar a un niño de cinco años detenido por el ICE.

Alimentos

Beneficios de la pimienta negra y el aceite de oliva sobre los alimentos del diario

Estos utensilios comunes en la cocina esconden grandes beneficios para optimizar la absorción de nutrientes en las comidas.

Inseguridad en Bogotá

Bogotá: muchas capturas, pocas condenas y un déficit de 7.000 policías

La casa de los famosos

¡Se protagonizaron los PRIMEROS besos en La Casa de los Famosos Colombia! ¿Entre quiénes fueron?

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 31 de enero de 2026