VIDEO: este fue el insólito GOL con el que Inter Miami le ganó a Atlético Nacional en el cierre del partido

Atlético Nacional perdió el 'Partido de la Historia' en los minutos de adición.

El 'verde paisa' había iniciado ganando en el primer tiempo con un golazo de media distancia de Juan Manuel Rengifo, pero el Inter Miami logró remontar en el segundo tiempo.

Cuando se iba a cumplir el primer minuto de tiempo añadido, hubo un infortunio en la defensa de Atlético Nacional y se presentó un autogol que le dio la victoria a los dirigidos por Javier Mascherano.

En video: este fue el gol con el que Inter Miami le ganó a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot

Sobre el final del 'Partido de la Historia', el trámite fue de ida y vuelta. Por lo tanto, en el minuto 90, Inter Miami se lanzó al ataque por la banda derecha y consiguió el triunfo.

El equipo estadounidense envió un centre que no pudo ser buen recepcionado en el área. Sin embargo, Elkin Rivero, que se encontraba corriendo hacia el arco de Atlético Nacional para tratar de recuperar el balón, terminó llevándoselo por delante y lo invocó a favor del Inter Miami.

Vea el insólito gol aquí:

¿Cuánto tiempo jugó Lionel Messi vs. Atlético Nacional?

Lionel Messi no solo fue titular con el Inter Miami en el encuentro vs. Atlético Nacional, sino que también, como ya es habitual, llevó la banda de capitán.

El astro argentino, que fue aclamado por todas las tribunas del Atanasio Girardot, estuvo en el terreno de juego durante los primeros 75 minutos y fue reemplazado por Morales.

Además, estuvo muy cerca de enviar el balón al fondo de la red, pero su remate se estrelló en uno de los palos y, finalmente, fue aprovechado por Luis Suárez para el 1-1 parcial.

Mientras tanto, Rodrigo De Paul también jugó 75 minutos en el estadio Atanasio Girardot y Luis Suárez fue sustituido cuando el cronómetro marcó los 59.