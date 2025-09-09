VIDEO | Así cayó en Medellín 'El Negro', narco que traficaba droga hacia Europa

En el marco de una operación conjunta contra el crimen organizado, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Seguridad Interior de Francia, logró la captura en Medellín de Pablo Andrés Mena Restrepo, alias El Negro, señalado integrante de una red transnacional de narcotráfico.

De acuerdo con el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, quien brindó detalles de la captura en su cuenta oficial en X, el detenido hacía parte de una organización criminal que operaba en asocio con el grupo delincuencial ‘La Terraza’.

Su rol consistía en enviar cargamentos de estupefacientes por vía aérea hacia Europa y gestionar la compra de insumos químicos para la producción de cocaína en un laboratorio ubicado en Santo Domingo, Antioquia.

Alias El Negro es investigado por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Las autoridades resaltaron que esta captura representa un golpe estratégico contra las estructuras multicrimen que operan en el país y mantienen nexos internacionales para el tráfico de drogas.

De momento, las investigaciones continúan para establecer el alcance de las operaciones de esta red, así como otros posibles vínculos con organizaciones criminales dentro y fuera del territorio nacional.