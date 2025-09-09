CANAL RCN
Colombia

VIDEO | Así cayó en Medellín 'El Negro', narco que traficaba droga hacia Europa

Alias El Negro enviaba cargamentos de estupefacientes por vía aérea hacia Europa y gestionaba la compra de insumos químicos para la producción de cocaína en Antioquia.

Foto: @DirectorPolicia

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
10:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el marco de una operación conjunta contra el crimen organizado, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Seguridad Interior de Francia, logró la captura en Medellín de Pablo Andrés Mena Restrepo, alias El Negro, señalado integrante de una red transnacional de narcotráfico.

Cayó en Medellín narcotraficante estadounidense que distribuía analgésicos adictivos
RELACIONADO

Cayó en Medellín narcotraficante estadounidense que distribuía analgésicos adictivos

Cayó narcotraficante en Medellín

De acuerdo con el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, quien brindó detalles de la captura en su cuenta oficial en X, el detenido hacía parte de una organización criminal que operaba en asocio con el grupo delincuencial ‘La Terraza’.

Su rol consistía en enviar cargamentos de estupefacientes por vía aérea hacia Europa y gestionar la compra de insumos químicos para la producción de cocaína en un laboratorio ubicado en Santo Domingo, Antioquia.

“¡𝗖𝗔𝗬𝗢́ 𝗡𝗔𝗥𝗖𝗢 𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗙𝗜𝗖𝗔𝗕𝗔 𝗛𝗔𝗖𝗜𝗔 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗔 𝗘𝗡 𝗔𝗦𝗢𝗖𝗜𝗢 𝗖𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔𝗭𝗔! En Medellín, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía, en coordinación con la Fiscalía y el Servicio de Seguridad Interior de Francia, capturó a Pablo Andrés Mena Restrepo, alias ‘El Negro’, señalado integrante de una organización narcotraficante transnacional en outsourcing con el grupo delincuencial ‘La Terraza’”, se lee en el trino del mayor.

Capturan en Medellín a alias El Negro, narcotraficante

Gobierno Nacional considera retomar fumigación aérea con glifosato para combatir cultivos ilícitos: análisis en La Mesa Ancha
RELACIONADO

Gobierno Nacional considera retomar fumigación aérea con glifosato para combatir cultivos ilícitos: análisis en La Mesa Ancha

Alias El Negro es investigado por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Las autoridades resaltaron que esta captura representa un golpe estratégico contra las estructuras multicrimen que operan en el país y mantienen nexos internacionales para el tráfico de drogas.

De momento, las investigaciones continúan para establecer el alcance de las operaciones de esta red, así como otros posibles vínculos con organizaciones criminales dentro y fuera del territorio nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

“Valeria no era una suma de dinero”: familia de la niña rechazó que 'intenten comprar su dolor'

Abuso sexual

Capturan a hombre acusado de abusar de sus dos hijas, menores de edad, en Ibagué

Gobierno Nacional

Gobierno Nacional considera retomar fumigación aérea con glifosato para combatir cultivos ilícitos: análisis en La Mesa Ancha

Otras Noticias

Egan Bernal

Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España: así fue su tremenda escapada

Colombia dijo presente en la etapa 16 de la vuelta a España gracias a una gran escapada de Egan Bernal (INEOS) quien le dio la etapa a todo un país.

Artistas

Isabella Ladera reveló sorprendente consejo tras filtración de su video con Beéle

Isabella Ladera sorprendió a todos sus seguidores con un novedoso consejo tras el video polémico con Beéle.

Venezuela

Maduro volvió a cambiar la fecha de la Navidad en Venezuela ¿Cuándo es este año?

Dólar

El dólar en Colombia se desplomó y cayó a su nivel más bajo en más de un año este 9 de septiembre

EPS

Grupo Keralty recuperó el control de la EPS Sanitas: ¿Qué sigue ahora?