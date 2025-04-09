CANAL RCN
Colombia

Cayó en Medellín narcotraficante estadounidense que distribuía analgésicos adictivos

El sujeto es requerido por una corte de Florida, pero fue detenido en el barrio Aranjuez.

Opioides
Foto: Referencia

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
11:50 a. m.
Un procedimiento entre la Fiscalía, la Policía y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU., permitió la captura de un ciudadano extranjero que estaría vinculado a una red dedicada al tráfico de analgésicos opioides.

El sujeto, que cayó en Medellín, tiene una orden de extradición emitida por el Distrito Sur de Florida.

Cayó narcotraficante estadounidense en Medellpin

La detención de Michel Bernabé Vásquez tuvo lugar en el barrio Aranjuez, en Medellín.

Todo se desarrolló en plena vía pública y estuvo a cargo de investigadores de la Fiscalía, unidades de la policía y agentes HSI, en un trabajo de coordinación que venía siguiéndole los pasos a este ciudadano.

¿Qué traficaba este sujeto requerido con fines de extradición?

El expediente judicial que pesa en su contra indica que haría parte de una organización transnacional especializada en obtener y distribuir analgésicos opioides, entre ellos oxicodona e hidrocodona.

Estas sustancias, cuyo uso está restringido por las autoridades sanitarias debido a su alto potencial adictivo, eran presuntamente enviadas desde aeropuertos colombianos hacia Estados Unidos mediante vuelos comerciales.

Una vez en territorio estadounidense, el cargamento era recibido por la red ilegal, que lo destinaba a la venta en pequeñas cantidades.

Según los documentos del proceso, la comercialización se realizaba tanto de manera física en puntos de menudeo como a través de la ‘Dark Web’, una sección de internet inaccesible a través de buscadores tradicionales y utilizada con frecuencia para el tráfico de drogas y otros negocios ilícitos.

