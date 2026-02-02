CANAL RCN
Colombia

Remezón de oficiales de contrainteligencia de la Policía: llevaban investigaciones contra el tráfico de armas, la campaña Petro presidente y ‘Papá Pitufo’

De nueve, cuatro oficiales de contrainteligencia fueron retirados de la institución y otros cinco, enviados a Arauca, Norte de Santander y Guainía.

Policía arriesgó su vida por un delincuente
Foto: Secretaría de Seguridad Bogotá

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
09:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La cúpula de oficiales de contrainteligencia de la Policía Nacional habría cambiado tras la llegada del brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano a la dirección general de la institución.

Cuatro oficiales: la teniente coronel Julie Ruiz, exdirectora de contrainteligencia de la Policía; el teniente coronel Sergio Peñaranda, exsegundo de contra; el mayor José Fernando Llanos, enlace con el Ministerio de Defensa, y el mayor Giovanni Pineda, exjefe de inteligencia con Estados Unidos, fueron llamados a calificar servicios; es decir, retirados de la institución.

Y otros cinco, también de contrainteligencia, fueron trasladados a los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Guainía. Todos llevaban investigaciones sensibles sobre el tráfico de armas, la entrada de presuntos dineros irregulares a la campaña Petro presidente y el caso contra el zar del contrabando, ‘Papá Pitufo’.

Personal de la Armada, Fuerza Aeroespacial y Ejército ha disminuido los últimos cinco años
RELACIONADO

Personal de la Armada, Fuerza Aeroespacial y Ejército ha disminuido los últimos cinco años

Teniente coronel Ruiz interpuso una denuncia por presunta persecución laboral ante la CIDH:

En julio de 2025, la teniente coronel Ruiz fue enviada de comisión, “como adjunto de Policía en la embajada de Colombia, ante el Gobierno de los Estados Unidos”.

Tras la llegada del brigadier general Rincón a la dirección general de la Policía, fue llamada a Colombia en diciembre de 2025 y, en enero de 2026, fue notificada sobre su retiro.

Noticias RCN conoció que, entonces, la exdirectora de contrainteligencia de la Policía interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta persecución laboral en su contra y en contra de otros ocho oficiales.

Bogotá: muchas capturas, pocas condenas y un déficit de 7.000 policías
RELACIONADO

Bogotá: muchas capturas, pocas condenas y un déficit de 7.000 policías

Teniente coronel Ruiz advierte que su vida estaría en riesgo:

La demanda presentada ante la CIDH en Washington, señala que la teniente coronel Ruiz se encuentra “ante escenarios inciertos de seguridad personal, familiar, proyección laboral, persecución y arbitrariedad”. Por tanto, solicitó “a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizar y pronunciarse” sobre sus “condiciones de seguridad”.

En repetidas ocasiones ha dicho que teme por su vida, la de su familia y la de otros uniformados de contrainteligencia que adelantaban investigaciones por corrupción, en contra de distintas instituciones del Estado.

Pero no es la única que ha tomado cartas en el asunto. El teniente coronel Peñaranda presentó una tutela y salió favorecido en un juzgado de Bogotá, al señalar que sus derechos fueron vulnerados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

Calamidad pública es declarada en Córdoba por las lluvias que golpean al departamento

Instituto de Protección y Bienestar Animal

IDPYBA abre convocatoria para que estudiantes de grados 9, 10 y 11 hagan su Servicio Social

Clan del Golfo

¿Quién era alias Gonzalito, el cabecilla del Clan del Golfo que murió ahogado?

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 2 de febrero de 2026

¡Los privilegiados ya pueden reclamar sus premios tras el sorteo del Super Astro Luna de este 2 de febrero! Descubra el resultado exacto.

Estadio El Campín

Conmovedora despedida de don Carlos tras 63 años en el Palacio del Colesterol: "los voy a extrañar"

Así se despidió don Carlos, el icónico hincha y vendedor de Independiente Santa Fe en el Palacio del Colesterol.

La casa de los famosos

Así reaccionó 'Campanita' a la expulsión de Johanna Fadul en la Casa de los Famosos Colombia

Gustavo Petro

Donald Trump anticipa lo que será su reunión con el presidente Petro: “Cambió su actitud”

España

Cirugía histórica: primer trasplante de cara con donante que recibió eutanasia