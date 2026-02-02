Remezón de oficiales de contrainteligencia de la Policía: llevaban investigaciones contra el tráfico de armas, la campaña Petro presidente y ‘Papá Pitufo’

La cúpula de oficiales de contrainteligencia de la Policía Nacional habría cambiado tras la llegada del brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano a la dirección general de la institución.

Cuatro oficiales: la teniente coronel Julie Ruiz, exdirectora de contrainteligencia de la Policía; el teniente coronel Sergio Peñaranda, exsegundo de contra; el mayor José Fernando Llanos, enlace con el Ministerio de Defensa, y el mayor Giovanni Pineda, exjefe de inteligencia con Estados Unidos, fueron llamados a calificar servicios; es decir, retirados de la institución.

Y otros cinco, también de contrainteligencia, fueron trasladados a los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Guainía. Todos llevaban investigaciones sensibles sobre el tráfico de armas, la entrada de presuntos dineros irregulares a la campaña Petro presidente y el caso contra el zar del contrabando, ‘Papá Pitufo’.

Teniente coronel Ruiz interpuso una denuncia por presunta persecución laboral ante la CIDH:

En julio de 2025, la teniente coronel Ruiz fue enviada de comisión, “como adjunto de Policía en la embajada de Colombia, ante el Gobierno de los Estados Unidos”.

Tras la llegada del brigadier general Rincón a la dirección general de la Policía, fue llamada a Colombia en diciembre de 2025 y, en enero de 2026, fue notificada sobre su retiro.

Noticias RCN conoció que, entonces, la exdirectora de contrainteligencia de la Policía interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta persecución laboral en su contra y en contra de otros ocho oficiales.

Teniente coronel Ruiz advierte que su vida estaría en riesgo:

La demanda presentada ante la CIDH en Washington, señala que la teniente coronel Ruiz se encuentra “ante escenarios inciertos de seguridad personal, familiar, proyección laboral, persecución y arbitrariedad”. Por tanto, solicitó “a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizar y pronunciarse” sobre sus “condiciones de seguridad”.

En repetidas ocasiones ha dicho que teme por su vida, la de su familia y la de otros uniformados de contrainteligencia que adelantaban investigaciones por corrupción, en contra de distintas instituciones del Estado.

Pero no es la única que ha tomado cartas en el asunto. El teniente coronel Peñaranda presentó una tutela y salió favorecido en un juzgado de Bogotá, al señalar que sus derechos fueron vulnerados.