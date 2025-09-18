CANAL RCN
Colombia

Cayó peligroso delincuente buscado por secuestro en Sogamoso

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron cuando un estudiante fue retenido ilegalmente en Sogamoso con el propósito de ser víctima de hurto.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
05:50 p. m.
En una operación conjunta entre el GAULA de la Policía de Boyacá y la Fiscalía Especializada de Sogamoso, las autoridades lograron la detención de un individuo de 27 años que era ampliamente buscado por su participación en un caso de secuestro simple.

Revelan las reseñas de implicados en el magnicidio de Miguel Uribe tras su traslado a cárceles de máxima seguridad

Capturan en Sogamoso a sujeto que era buscado por secuestro simple

La captura se realizó como resultado de un proceso investigativo que permitió reunir pruebas suficientes para que la Fiscalía emitiera una orden judicial en su contra.

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron en 2023, cuando un estudiante fue retenido ilegalmente en Sogamoso con el propósito de ser víctima de hurto.

El sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, figuraba en el cartel de los más buscados de la ciudad y cuenta con un extenso historial delictivo que incluye antecedentes por hurto, lesiones personales, amenazas, constreñimiento ilegal y fuga de presos.

“La detención se produjo gracias a la labor investigativa y al material probatorio recolectado, los cuales permitieron a la Fiscalía emitir una orden de captura. El caso está relacionado con un hecho ocurrido en 2023, cuando la víctima, un estudiante, fue retenida con fines de hurto en el municipio de Sogamoso”, indicó la Policía.

Tras su aprehensión, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

“El capturado hacía parte del cartel de los más buscados en la ciudad debido a su historial criminal. Presenta antecedentes por los delitos de hurto, lesiones personales, fuga de presos, amenazas y constreñimiento ilegal. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural”, finalizó la institución.

