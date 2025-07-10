Hombre que atraparon agrediendo a su ex pareja terminó siendo el cabecilla de una peligrosa red en Antioquia

En el norte del Valle de Aburrá, en medio de una intervención de la Policía en el municipio de Bello, un hombre denunciado por agredir a su ex pareja sentimental resultó ser un delincuente de alto perfil.

Capturan a hombre que estaba agrediendo a su expareja en Antioquia

El hecho se registró en el barrio La Maruchenga, en el municipio de Bello, cuando uniformados acudieron a un requerimiento ciudadano que alertaba sobre una presunta agresión física contra una mujer.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima y procedieron a intervenir al presunto agresor, quien sería su expareja sentimental.

Durante el procedimiento, el hombre evadió la solicitud de identificación por parte de los policías, lo que levantó sospechas entre los uniformados.

Ante su negativa a entregar documentos, los agentes decidieron trasladarlo a las instalaciones de la Seccional de Investigación para realizar una plena verificación de su identidad.

Hombre terminó siendo el cabecilla de una peligrosa red en Antioquia

Al adelantar la revisión en las bases de datos judiciales, las autoridades confirmaron que el detenido era 'Fredy', un hombre de 27 años que figuraba como líder del grupo delincuencial común organizado 'Los Salachos', con operaciones en el municipio de Concordia, en el suroeste antioqueño.

Contra él pesaba una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, emitida por un juzgado de Concordia.

Su nombre también aparecía en el cartel de los más buscados del suroeste antioqueño, y por información que permitiera su captura las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

El hallazgo sorprendió incluso a los agentes que atendían el caso, pues la captura se produjo de manera accidental mientras daban respuesta a una denuncia por violencia intrafamiliar.